Guvernul dă monopol pe manuale Editurii Didactice în ciuda deciziei Curții Constituționale

Guvernul a aprobat, joi, o ordonanta de urgenta prin care a fost modificata Legea societatilor, astfel incat Editura Didactica si Pedagogica sa poata fi organizata ca societate in subordinea Ministerului Educatiei și să poată deține monopol pe editarea manualelor școlare.

Pentru că CCR a declarat neconstituțională prima OUG de transformare a Editurii Didactice în societate și presat mai ales de faptul că editura are deja semnat un contract cu ministerul Educației și a tipărit manuale sub monopol, guvernul a recurs la o găselniță periculoasă și a dat alt OUG prin care umblă la condițiile de reorganizare a regiilor autonome. Doar ca să poată menține monopolul editurii pe manualele școlare.

Astfel, potrivit OUG, regiile autonome pot fi reorganizate prin fuziune, prin divizare sau prin transformare în societăţi, prin hotărâre de Guvern sau prin hotărâre a administraţiilor locale. Necesitatea adoptării acestei prevederi este motivată prin decizia Curţii Constituţionale de a declara neconstituţională OUG prin care regia autonomă Editura Didactică şi Pedagogică a fost transformată în societate, transmite News.ro.

Ordonanta a fost adoptata dupa ce Curtea Constitutionala declarase neconstitutionala prima incercare de transformare a Editurii Didactice in societate, prin decizia dată la sfârșitul lunii mai, emisă dupa ce Ministerul Educației semnase deja cu contractul de editare a manualeleor, explică Ziare.com.

În amalgamul de explicații și justificări în care este ambalată intenția guvernului se spune că ”toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată”. Normal că nu mai poate fi amânată, din moment ce contractul a fost deja semnat și produce efecte în plan financiar.

CCR a constatat la finele lunii mai că dispozitiile legii pentru aprobarea OUG nr. 76/2017 privind infiintarea Societatii Editura Didactica si Pedagogica - SA sunt neconstitutionale, " intrucat dau expresie unei operatiuni juridice cu caracter individual" , drept pentru care nu puteau forma obiectul unui act de reglementare primara, ci a unui act de reglementare secundara, mai precis o hotarare de guvern.

"Adoptarea acestui act normativ, prin reglementarea modalitatii de reorganizare a regiilor autonome in societati pe actiuni, va permite emiterea unei HG privind organizarea si functionarea Societatii Editurii Didactice si Pedagogice - SA.

Astfel, EDP, cu care MEN a semnat un contract de editare, traducere si tiparire de manuale scolare, va putea sa isi desfasoare, in continuare, activitatea (...) Mentionam faptul ca MEN a semnat contractul-cadru cu EDP pe 5 aprilie, anterior publicarii deciziei CCR.

Tot anterior publicarii deciziei CCR, in baza acestui contract, a fost semnat contractul subsecvent ce are ca obiect editarea, traducerea si tiparirea de manuale pentru urmatorul an scolar (aproximativ 70% din necesar pentru clasele I - VI, respectiv 65 de titluri si 40 de traduceri pentru minoritati, insumand 2.627.855 exemplare) ", recunoaște ministerul Educației.

Editura Didactica si Pedagogica a trimis deja in teritoriu, în baza contractului astfel semnat, 148.277 manuale de Geografie pentru clasa a VI-a, urmand ca saptamana viitoare sa fie transmise alte 148.277 manuale de Istorie pentru clasa a VI-a.

De asemenea, se vor trimite si manualele de Religie pentru cultul romano-catolic: 2.171 exemplare in limba romana si 4.601 - in limba maghiara.

"In zilele urmatoare, pe site-ul manuale.edu.ro, vor fi publicate, pentru a fi alese de profesori, cele doua variante in care se vor tipari fiecare dintre manualele pentru Limba si literatura romana (clasa a VI-a), Religie - cultul ortodox (clasa a VI-a), Biologie (clasa a VI-a), Matematica (clasa a VI-a), Fizica (clasa a VI-a), precum si cele trei variante in care vor fi tiparite manualele pentru Informatica si TIC (clasa a VI-a) . Totodata, pana la jumatatea lunii iulie, vor fi finalizate operatiunile de editare pentru toate manualele clasei a VI-a si se va continua cu manualele claselor I - V (...)

In plus, in acest an, EDP a cumparat editarea si drepturile de autor pentru patru ani, iar in urmatorii ani urmeaza ca MEN sa plateasca doar tiparirea, ceea ce inseamna ca pentru aproximativ 42% din tiraj se va plati, in urmatorii trei ani, mai putin de jumatate din pretul actual", mai afirma MEN.