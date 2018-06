„Giselle“, o producție a English National Ballet, la Happy Cinema

2018 / 07 / 08

Duminică, 8 iulie, de la ora 19, Happy Cinema are loc proiecția spectacolului Giselle, o producție a English National Ballet.

Fiind unul dintre cele mai cunoscute spectacole de balet romantic, Giselle a fost reinterpretată de faimosul coregraf Akram Khan. Cu costume realizate de Tim Yip, câștigător al premiului Oscar (Crouching Tiger, Hidden Dragon), piesa a câștigat un Premiul Olivier în 2017 (Outstanding Achievement in Dance).



„O reinterpretare inteligentă și frumoasă a unui balet clasic“, scrie The New York Times despre spectacol, în timp ce The Daily Express din Marea Britanie arată că „Giselle a fost transformată pentru English National Ballet de Akram Khan în evenimentul anului în lumea baletului. Zguduitor de frumoasă și absolut devastatoare, piesa este un triumf electrizant pe care niciun fan al dansului sau al teatrului nu ar trebui să-l rateze.

Happy Cinema Bucureşti se află în incinta Liberty Center, la 10 minute de Piaţa Unirii pe Şoseaua Progresului 151-171, Sector 5.