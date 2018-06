Achiziție pentru Dăncilă? Guvernul cumpără 1.200 dicționare și cărți de gramatică

Guvernul a cumpărat joi, prin sistemul SEAP, 400 de pachete ce conțin, fiecare, un dicționar explicativ al limbii române, un dicționar ortografic, ortoepic și morfologic și o gramatică de bază a limbii române.

Contractul a fost acordat firmei Univers Enciclopedic Books SRL și are o valoare de 52.400 de lei.



Cele 400 de pachete vor trebuie livrate, gratuit, la sediul Secretariatului General al Guvernului din Piața Victoriei, în termen de 7 zile de la acceptării contractului, arată datele din SEAP.





Ce conține fiecare pachet:





a) Academia Română, Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Dicționarul Explicativ al Limbii Române, Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, an apariție 2016, format: 20/26, nr. pagini: 1376, ISBN: 978-606-704-161-3;



b) Academia Română, Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Dicționarul Ortografic, Ortoepic și Morfologic al Limbii Române, Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, an apariție 2010, format 17/24, nr. pagini 871, ISBN 978-606-8162-08-9;



c) Academia Română, Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan – Al. Rosetti”,Gramatica de Bază a Limbii Române, Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, an aparitie 2016, format: 17/24, nr. pagini: 922.