Toader aruncă responsabilitatea redefinirii abuzului în serviciu asupra comisiei lui Iordache

Ministrul Justiției Tudorel Toader aruncă responsabilitatea redefinirii abuzului în serviciu în curtea Comisiei Iordache, deși parlamentarii PSD au propus o variantă aproape identică cu cea transmisă de el prin ministerul Justiției.

Mai exact, este vorba despre condiția ca fapta funcționarului să fie săvârșită în scopul de a obține pentru sine, soț, rudă, sau afin până la gradul al II lea inclusiv, un folos patrimonial.

„Aici pot să vă răspundă cei din comisie care au modificat în conținut propunerea plecată de la Ministerul Justiției”, a spus Tudorel Toader, într-o intervenție la Digi 24, citat de Hotnews.ro.

Tudorel Toader a fost evaziv atunci când i s-a cerut o evaluare de conținut al articolului astfel modificat. El susține că l-a citit dar că nu e sigur că l-a citit corect pe telefon.

Întrebat dacă Liviu Dragnea va fi printre beneficiarii redefinirii abuzului în serviciu, Toader a răspuns că la „orice lege se adoptă oricând vei găsi pe cineva care se află în ipoteza normei și care va beneficia de respectiva modificare”.

Varianta Ministerului Justiției:

„Fapta funcționarului public, aflat în exercițiul atribuțiilor de serviciu, care refuză să îndeplinească un act sau îl îndeplinește prin încălcarea unor dispoziții exprese dintr-o lege, ordonanță de urgență sau ordonanță de guvern, în scopul de a obține pentru sine, soț, rudă, sau afin până la gradul al II lea inclusiv, un folos patrimonial și prin aceasta cauzează o pagubă, certă și efectivă, mai mare decât echivalentul unui salariu minim pe economie sau o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime nepatrimoniale ale unei personae fizice sau juridice, vătămare constatată în mod definitiv prin act al organului competent, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 5 ani sau cu amendă”

Varianta adoptată de Comisia Iordache:

„Fapta funcționarului public, aflat în exercițiul atribuțiilor de serviciu reglementate expres, prin legi, ordonanțe de guvern sau ordonanțe de urgență, care refuză să îndeplinească un act sau îl îndeplinește prin încălcarea atribuțiilor astfel reglementate, a unor dispoziții exprese dintr-o lege, ordonanță de guvern sau ordonanță de urgență, în scopul de a obține pentru sine, soț, rudă sau afin până la gradul II inclusiv, un folos material necuvenit și prin aceasta cauzează o pagubă certă și efectivă mai mare decât echivalentul unui salariu minim brut pe economie sau o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime nepatrimoniale ale unei persoane fizice sau juridice se pedepsește cu închisoare de la 2 la 5 ani sau amendă”

Cât privește pragul pentru abuzul în serviciu, Ministrul Justiției a spus că a cerut Ministerului Public o statistică, un nivel valoric la care se raportează și, din datele statistice, „procurorii nu au scăzut sub 1.400 -1.500 de lei”.

Textul integral al declarației sale (Digi24)

Reporter: De ce este abuz în serviciu o infracțiune dacă beneficiul este doar pentru o rudă sau pentru persoana care a făcut abuzul?

Tudorel Toader: Aici vă pot răspunde cei din comisie care au modificat în conținul propunerea plecată de la Ministerul Justiției.

Reporter: Scade și perioada de prescripție pentru abuz în serviciu?

Tudorel Toader: Există o proporție, prescripția cui? A răspunderii penale. Ele se corelează, prescripția se raportează la durata pedepsei, pedeapsa se aplică, face judecătorul o individualizare judiciară și dă o pedeapsă în limitele individualizării legale.

Noi avem o lege cu privire la tehnica legislativă, care ne spune procedura de adoptare a unui act normativ indiferent de ierarhia lui. Un act normativ are acest atribut de lege în cazul de faţă dacă are caracter de generalitate. Vă asigur că orice lege care se adoptă mâine, poimâine, la anul, oricând vei găsi pe cineva care se află în ipoteza normei şi care va beneficia de respectiva modificare. Nu am văzut forma ieşită din comisie, dar probabil sunt foarte multe exemple asemănătoare.