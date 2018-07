Ordinele primite de polițistul Gigină: mergi și fă breșă, mergi pe contrasens, fă breșă!

Ofiterul de politie care se afla in limuzina fostului vicepremier al Romaniei, Gabriel Oprea, a solicitat de mai multe ori agentilor rutieri din coloana oficiala marirea vitezei de deplasare, circulatia "cu presiune" si circulatia pe contrasens pentru a "sparge traficul", scrie ziare.com.

Acest lucru rezulta din comunicarile radio efectuate de catre politisti pe canalul Politiei Rutiere si inregistrate de Inspectoratul General al Politiei Romane - Directia Comunicatii si Tehnologia Informatiei, scrie ziare.com.

Detaliile sunt din dosarul in care fostul vicepremier Gabriel Oprea este judecat pentru ucidere din culpa privind moartea politistului Bogdan Gigina. Cazul a ajuns din luna iunie pe masa magistratilor de la Judecatoria Sectorului 1.

"Bogdane, mergi si fa bresa, mergi pe contrasens, fa bresa!",

"Bogdane, intre benzile 2-3, intre benzile 2 si 3!"

"Scoate, scoate banda 3! Contrasensu'! Contrasensu', banda 3! Scoate-i!"

Erau o parte din ordinele pe care Bogdan Gigina le primea in casca, atunci cand conducea motocicleta.

Comunicarile dintre agentii de la Politia Rutiera dezvaluie ca au existat numeroase cazuri in care echipajul de insotire a lui Gabriel Oprea nu cunostea, la momentul pregatirii deplasarii, destinatia spre care urmau sa mearga, precum si cazuri in care aceasta destinatie a fost schimbata in cursul deplasarii.

Discutii desecretizate

Procesele-verbale ale discutiilor au fost clasificate initial secret de serviciu, dar au fost desecretizate la solicitarea procurorului DNA care l-a anchetat pe Oprea. Stenogramele sunt acum intr-un volum aflat in arhiva Judecatoriei Sectorului 1.

Pentru a intelege mai bine aceste discutii, dintre politistii rutieri, trebuie aratat ca pe langa agentii care-l insoteau pe Oprea, alti subofiteri erau in dispozitiv pe traseu. De exemplu, in seara de 20 octombrie 2015, cand s-a produs accidentul care a provocat moartea lui Bogdan Gigina, dispozitivul a fost format din 27 de politisti aflati in intersectiile de pe traseu.

"Opreste contrasensu' ca venim in scurt"

Practic, politistii care erau in coloana oficiala discutau si se sincronizau cu sefii lor din centrala si cu agentii rutieri de pe teren. Oprea era insotit in permamenta de un autoturism de politie rutiera - cu un agent si un ofiter de politie rutiera - cat si de o motocicleta a Politiei Rutiere.

Evident, un rol important il avea motociclistul care mergea in fruntea coloanei.

- "SP12, opreste ca venim in scurt. Opreste contrasensu' ca venim in scurt."

- "Tine! Tine-l acolo, tine-l acolo!"

- "Atentie! Ne incadram acum pe contra, catre dumneavoastra. I423, va rog sa nu mai permiteti pe centrala!"

- "I4262, tineti-i si venim noi pe contra. Acum ne incadram catre dumneavoastra!"

- "B215, VELA (Indicativul dispeceratului Brigazii de Politie Rutiera - n.red.), pentru I490 ne grabim."

- "Axu' Uranus venim cu presiune. In acest moment depasim RO Vulcanescu."

- "48, vezi ca venim pe contra. 48, creeaza-ne o bresa!"

- "VELA, ne grabim cu 604 (Indicativul coloanei lui Gabriel Oprea-n.red.) . Ne grabim."

- "Hai ca venim pe contra. I489, venim pe contra."

- "Da, confirm. Venim cu presiune."

- "VELA, B215, punct final K498. Ne grabim."

- "Venim cu presiune. Depasiti SR 27-2."

- "Scoate-i p-astia d-aici!"

- "Parca era vorba ca ne asigurati si noua contrasensu'! Nu tre' sa dau eu peste ei!"

- "Tine-i. Tine-i, tine-i. Tine-i!"

- "Da-l p-ala la o parte!"

- "VELA, 8800, din aliniament 604, sa cunoasca: venim cu presiune."

- "Vedeti ca venim intre sensuri. Intre sensuri."

