Dragnea disperat: De frică să nu rămână joi fără deputați forțează votul azi la ora 13

Codul penal este trecut ca glonțul prin Camera Deputaților, for decizional, liderul PSD, Liviu Dragnea, cerând ca votul final pe lege să fie dat la ora 13:00 și nu joi, așa cum era programat. Opoziția reclamă faptul că dezbaterile se desfășoară cu încălcarea regulamentului.

Proiectul modificărilor la Codul penal care trebuie sa-l scape pe Liviu Dragnea, împreună cu mulți alți lideri politici de închisoare, este pe ordinea de zi la ședința de plen a Camerei Deputaților, ședință condusă de vicepreședintele Gabriel Vlase (PSD), Liviu Dragnea, absentând, informează Ziare.com

Raluca Turcan, liderul deputatilor PNL, a semnalat de la tribuna ca se incalca regulamentul, mai exact dispozitia care prevede ca raportul comisiei speciale trebuie pus la dispozitia deputatilor "cu 24 de ore inainte de vot".

"Dezbaterile in comisia speciala de modificare s-au incheiat aseara la o ora destul de tarzie", a reamintit Raluca Turcan, atragand atentia ca deputatii nu au avut timp sa vada ce modificari se propun a fi facute la Codul Penal, care ar trebui "dezbatut consistent, temeinic, in buna cunostinta de cauza".

"Riscam sa punem tara la dispozitia infractorilor si coruptilor", a subliniat Raluca Turcan, propunandu-le colegilor deputati o amanare a dezbaterii ca "sa aveti constiinta impacata ca ati citit fiecare articol si va veti asuma si consecintele acestui vot pentru tara".

Propunerea de amanare a votului a fost respinsa cu 92 de voturi, din partea PSD-ALDE, ea obtinand doar 50 de voturi "pentru".

De asemenea, deputatul USR Stelian Ion a subliniat de la tribuna Camerei ca, potrivit regulamentului, in situatia unei proceduri de urgenta, cum este cazul Codului Penal, "raportul trebuie depus cu cel putin 3 zile inainte pentru a fi dezbatut in plen".

"Ieri s-a stabilit sedinta comisiei speciale tot cu incalcarea regulamentului. De asemenea, va invoc ca in raportul pe care l-am primit in urma cu o ora si jumatate se insereaza anumite greseli cu privire la amendamentele propuse de USR. Am identificat cel putin 2 greseli, iar acest lucru trebuie corectat in comisia speciala.

Daca sunt intentionate, inseamna ca avem de-a face cu alte fapte. Daca nu, sa le reparam si sa le trimitem la comisia speciala, pentru ca e foarte grav sa apara amendamente pe care nu le-am propus niciodata", a subliniat Stelian Ion.

Propunerea de retrimitere la comisia speciala a fost sustinuta doar de 52 de deputati, fiind respinsa cu 97 de voturi, ale Puterii.

Raluca Turcan a revenit la microfon si a propus mutarea Codului Penal pe ordinea de zi de pe prima pozitie, la pozitia 25, "astfel incat sa intre la votul final in sedinta de maine", pentru ca deputatii sa poata vota in cunostinta de cauza.

"Ati agreat sa dati votul final azi pentru ca va e teama ca maine nu veti avea suficiente voturi (...) In plenul Camerei Deputatilor a fost votat programul cu sesiune de vot final joi. Va e teama ca nu veti avea voturi, pentru ca stati in 2 parlamentari ca sa va treceti aceasta nenorocire. Propunerea PNL este sa fie votul final macar maine", a declarat Raluca Turcan.

Si aceasta propunere a fost respinsa, obtinand doar 49 de voturi "pentru" si 102, "impotriva".

In consecinta, Gabriel Vlase, presedintele de sedinta, a anuntat inceperea dezbaterilor pe Codul Penal.

Deputatul PSD Florin Iordache, presedintele comisiei speciale pentru modificarea Legilor Justitiei si a Codurilor Penale, a prezentat in plen raportul comisiei, dupa care au inceput dezbaterile.

Votul final pe modificarea Codului Penal se va da astazi, la ora 13:00. Conform televiziunilor de stiri, deputatii PSD si ALDE vor avea o sedinta la ora 12:00, inainte de votul final.

Pentru ca proiectul sa fie adoptat de Camera Deputatilor, decizionala, este nevoie de 165 de voturi, adica jumatate plus unu din numarul total al deputatilor (329).

PSD are 150 de deputati, iar ALDE 18. Ramane de vazut care va fi pozitia UDMR (21 de deputati), senatorii maghiari abtinandu-se marti de la votul pe Codul Penal.

Majoritatea ar mai putea obtine voturi si de la grupul neafiliatilor