Codul Penal, adoptat în Camera Deputaților la mustata. Doar doua voturi in plus

Camera Deputatilor, decizionala, a votat, miercuri, modificarile Codului Penal in forma adoptata de Senat cu o zi inainte. Legea a trecut la limita, cu doar doua voturi in plus. Au fost 167 de voturi pentru, 97 impotriva, 19 abtineri si un deputat nu a votat. Rezultatul a fost primit cu aplauze de alesii PSD-ALDE. Dragnea avea nevoie de 165 de voturi.