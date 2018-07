PNL și USR contestă Codul penal la Curtea Constituțională și cer românilor să se implice

USR si PNL au anuntat ca vor contesta, joi, la Curtea Constitutionala modificarile aduse de PSD si ALDE Codului Penal.

"Nu va intra in vigoare, va fi contestata la CCR. Maine depunem aceasta contestatie impreuna cu colegii de la PNL. Daca a fost un vot asa strans, la 3 voturi, vom incerca sa vorbim chiar cu cei din PSD, din ALDE, pentru ca oriunde exista o posibilitate de dialog cat de cat. Am inceract sa facem si inainte de votul de azi, dar iata ca nu am avut rezultatul dorit, trebuie sa insistam. Cativa trebuie sa fie de buna credinta. Sa ii identificam si sa le cerem sprijinul!", a declarat, la iesirea din sala de plen, deputatul USR Stelian Ion, citat de ziare.com.

Acesta a facut si un apel catre toti romanii sa se mobilizeze si sa se implice, pentru ca lovitura data astazi de PSD si ALDE statului de drept este o lovitura pentru fiecare cetatean in parte.

"Daca vrem sa urmam modelele occidentale, trebuie sa ne mobilizam cu totii. Ii indemn pe toti sa faca un pas spre politica, sa vina la vot, sa nu stea nepasatori.

Nu sunt partide acum care va plac, dragi romani? Infiintati alte partide!

Aceasta lectie, cotonogeala a statului de drept pe care am incasat-o si noi si am primit-o direct in plex, trebuie sa ne dea de gandit", a mai spus deputatul USR.

"Opozitia ar trebui sa fie mult mai unita, liderii sa fie mai uniti, sa se intalneasca, sa faca front comun, nu mai e timp de pierdut", a conchis Stelian Ion.

Majoritatea PSD-ALDE a adoptat miercuri controversatele modificări aduse Codului Penal, cu 167 voturi ”pentru”, 97 ″împotrivă″ şi 19 abțineri. Printre cele mai importante modificări sunt cele prin care se dezincriminează total neglijența în serviciu și parțial abuzul în serviciu.

Opoziţia a acuzat că textul a fost scris pentru a-l salva de probleme penale pe Liviu Dragnea, condamnat în prima instanţă, la 3 ani şi jumătate de închisoare, cu executare. ”Credeţi că ăştia mă lasă să scap?!” a fost reacţia lui Liviu Dragnea.