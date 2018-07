Sindicaliști: Se alocă de peste 1.000 de ori mai mulți bani infractorilor decât victimelor

Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) se opune ca sistemul pentru protecția victimelor infracțiunilor să se afle în subordinea DGAPC-urilor jdețene, pentru că există riscul ca puținii bani alocați să fie deturnați în alte scopuri.

Referindu-se la dosarul angajărilor fictive de la DGAPSC Teleorman, în care Liviu Dragnea e condamnat în primă instanță, sindicaliștii din penitenciare spun că „daca banii copiilor in dificultate pot fi deturnati in interes de partid, exista acelasi risc si pentru victimele infractiunilor", scrie Ziare.com

Reactia sindicalistilor vine dupa ce Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica, marti, un proiect pentru modificarea si completarea Legii 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor. Este vorba de a pune in practica o Directiva Europeana veche de 3 ani, Directiva2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea si protectia victimelor criminalitatii.

Potrivit proiectului, Serviciile pentru Sprijinirea Victimelor Infractiunilor se vor infiinta in cadrul serviciilor publice de asistenta sociala de la nivelul municipiilor, oraselor, comunelor, daca numarul solicitarilor justifica existenta unui astfel de serviciu pe raza lor administrativ-teritoriala.

"Pentru că riscul ca banii alocati pentru protectia victimelor infractiunilor sa fie deturnati in scopuri politice este cat se poate de real, consideram oportun ca acest viitor mecanism de protectie a victimelor sa nu fie gestionat de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) . De acolo s-a demonstrat ca pot fi deturnati bani pentru partid prin angajari fictive", au mai precizat sindicalistii.

Partidul manifestă o grijă mai mare pentru infractori decât pentru victime

"Liviu Dragnea, inca presedintele Camerei Deputatilor,este condamnat in prima instanta pentru deturnarea banilor destinati copiilor aflati in dificultate, in interes de partid. Este, deci, extrem de posibil ca si banii destinati victimelor infractiunilor sa aiba aceeasi soarta daca acestia raman sub control politic si daca mecanismul institutional presupune incadrarea de personal la comanda politica", arata gardienii care ar fi riscurile.

FSANP arata ca exista discrepante majore intre resursele alocate victimelor si cele alocate infractorilor: 1,2 milioane de euro/an pentru victime, versus 1,3 miliarde de euro/an pentru detinuti. Ar fi vorba de peste 1.000 de ori mai multe resurse alocate pentru infractori.

Sindicalistii au facut si un scurt inventar al costurilor achitate de statul roman celor din puscarii. Astfel, costurile estimate pentru fiecare detinut pus in libertate prin recursul compensatoriu si care recidiveaza sunt de peste 24 mii Euro/recidivist.

"Estimam peste 5.000 de recidivisti din 'promotia Toader' in urmatorii ani si peste 120 milioane euro/an in prejudicii pentru victime, costuri sociale si de administrare a justitiei", arata FSANP.

La aceste sume s-ar adauga peste 13 milioane euro/an pentru sisteme de supraveghere electronica pentru detentia la domicliu si peste 500 de milioane de euro pentru despagubirile propuse a fi acordate fostilor detinuti.

In acelasi timp, potrivit Proiectului de lege prvind asigurarea protectiei victimelor infractiunilor, acesta presupune cheltuieli anuale de aproximativ 1,2 milioane de euro (6.797.081 lei/an in medie) pentru infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor pentru sprijinirea victimelor infractiunilor in cadrul DGASPC.