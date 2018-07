România, în cădere liberă la capitolul democrație, depășită Burkina Faso și Botswana

Indicatorul, Liberal Democracy Index (LDI), evalueaza daca exista alegeri libere si corecte, daca liderii sunt constransi de statul de drept si de supravegherea parlamentului si a sistemului judiciar precum si daca libertatile civile sunt protejate.

In cadrul studiului, citat de Washington Post, au fost intervievati peste 3.000 de experti pentru a evalua 178 de tari in privinta celor mai importante aspecte ale democratiei.

Romania avea un LDI de 0.61 in 2015, care a scazut pana la 0.49 in 2017. Printre tarile cu cele mai mari scaderi, alaturi de Romania, se mai afla Brazilia, Polonia, Croatia, Turcia si SUA.

In raport este notat ca "guvernul Romaniei a limitat statul de drept si libertatile individuale, cu scopul de a opri coruptia".

De asemenea, Romania se afla in scadere si in privinta egalitatii de sanse in domeniul sanatatii, in perioada 2007-2017, unde doar Venezuela a avut un declin mai mare.

In clasamentul privind indicii de democratie electorala si alegeri libere, Romania se situeaza pe locul 60 din 178, fiind depasita de tari precum Burkina Faso, Botswana, Turcia sau Polonia. Ungaria, Bulgaria sau Ucraina se afla sub Romania in clasament. Estonia, Norvegia si Suedia ocupa primele trei locuri.

La sfarsitul lui 2017, arata studiul, majoritatea persoanelor din lume traiau in democratii. Insa, de atunci, o treime din populatia mondiala, 2,5 miliarde de oameni, a fost martora unei "autocratizari", in care un lider sau un grup de lideri a inceput sa limiteze caracteristicile democratiei si sa conduca in mod unilateral. Acest trend este vizibil in lume si afecteaza puternic Europa si continentul american.

Pentru prima oara din 1979, numarul tarilor cu un indice al democratiei in scadere (24) este acelasi cu cel in care indicele este in crestere.

In plus, doar 15% din populatia lumii traieste in tari in care toata lumea, indiferent de sex sau de statutul socioeconomic, are acces egal la puterea politica. Femeile se bucura de un acces, oarecum dar nu total, egal la puterea politica in majoritatea tarilor vestice, precum si in alte tari ca Ghana, Rwanda, Costa Rica sau Benin.

Patru dintre cele mai populate zece tari din lume au fost afectate de procesul de "autocratizare" - India, SUA, Brazilia si Rusia.

O scadere semnificativa a avut loc in SUA, tara care a cazut 24 de locuri in clasament in ultimii doi ani, de la locul sapte in 2015 la 31 in 2017.