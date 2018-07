Codul Administrativ: Luni va fi adoptat de Parlament cu toate cele 1000 de amendamente

Proiectul de lege privind Codul Administrativ al Romaniei a fost deja adoptat de Senat pe 11 iunie, Camera Deputatilor fiind decizionala.

Codul Administrativ al Romaniei, elaborat de comisia parlamentara special constituita, a intrat joi in dezbatere la Camera Deputatilor, urmand ca votul pe articole si pe ansamblul legii sa fie dat luni.

Printre principalele puncte ale proiectului legislativ PSD se numără:

Pensii speciale pentru alesii locali după modelul parlamentarilor, plătite de la bugetul de stat, în limita a trei mandate: produsul numărului lunilor de mandat cu 0,40% din indemnizația brută lunară aflată în plată.

Aleșii locali își pot păstra sau deveni pe perioada mandatului persoana fizica autorizată (PFA), intreprindere familiala sau persoana care exploatează o întreprindere individuala.

Eliminarea pragului de 20% pentru folosirea limbii materne a minoritatilor nationale in prefecturi, primarii, consilii judetene si locale, dar si la modul in care vor fi montate placutele bilingve, prevedere cu dedicatie pentru UDMR care a sprijint PSD-ALDE la atacul asupra justiției.

Presedintele de sedinta, Florin Iordache, a anuntat mai intai ca este vorba despre " 640 de articole si 7 anexe", dupa care au inceput dezbaterile. Deputatul PNL Victor Paul Dobre a atras atentia ca "acest Cod permite sa se politizeze administratia", in timp ce presedintele PMP, Eugen Tomac, a sustinut ca "asistam la un blat national".

"Exista o intelegere pentru ca parlamentarii sa dea astazi un vot prin care alesii locali sa aiba un alt statut ca ceilalti cetateni. PMP e categoric impotriva ideii de a se crea pensii speciale", a spus Tomac.

In plus, acesta a criticat noul Cod sustinand ca permite ca unele institutii sa fie "controlate" de minoritati, in unele comunitati.

"E o cedare de nepermis in anul Centenarului. Cei care dau astazi votul sunt complici la o mare tradare nationala", a mai spus deputatul PMP.

In replica, liderul deputatilor UDMR, Attila Korodi, a respins criticile si a sustinut ca formatiunea sa va vota Codul Administrativ, pentru ca acesta "va reforma relatia intre statul roman si cetatean", iar "administratia va deveni mai moderna, mai eficienta".

Nicusor Dan (USR) a subliniat ca noul Cod Administrativ "e un pas inainte intr-adevar, pentru ca multe acte normative au fost stranse intr-unul singur", dar a adaugat ca "pe forma facem un pas inainte pe fond, insa, facem 5 mari pasi inapoi".

Deputatul USR a sustinut ca prin aceste modificari "facem din prefect om politic", iar prin delegarea de atributii, un primar, care deleaga si pune presiune pe un director sa dea un aviz, nu va mai raspunde.

Alte aspecte criticate s-au referit la modificarea majoritatii cu care se adopta hotarari cu privire la patrimoniu, care reprezinta "o problema de stabilitate a administratiei publice", la relatia dintre alesi si ANFP, dar si la chestiunea pensiilor pentru alesii locali, care va adanci si mai mult "ruptura" intre acestia si cetateni.

Deputatul PSD Marcel Ciolacu, presedintele comisiei parlamentare speciale care a lucrat la elaborarea Codului Administrativ, a respins criticile si a prezentat mai multe argumente pentru sustinerea propunerilor adoptate.

"PSD n-a facut vreo modificare sa favorizeze vreo minoritate in Codul Administrativ, pragul e si ramane 20%", a subliniat Ciolacu, iar in ceea ce priveste politizarea numirii prefectilor "indepartam o ipocrizie si o vanatoare de vrajitoare".

"Alesii raspund pentru legalitate, nu pentru oportunitate", a mai precizat deputatul PSD, referindu-se la deciziile luate de primari sau presedintii de CJ-uri.

Referitor la indemnizatiile acordate alesilor locali, Marcel Ciolacu a afirmat ca "toate asociatiile au sustinut acest lucru" la dezbaterile din comisie.

"Nu sunt pensii speciale, pensii speciale au parlamentarii, pe care unii nu le-au votat, dar beneficiaza de ele (...) Nu se acorda aceste indemnizatii unui primar care e in functie sau unuia condamnat pentru coruptie", a mai precizat el.

Marcel Ciolacu a argumentat un timp mai indelungat modificarea regimului incompatibilitatilor, explicand ca, atunci cand sunt alegeri intr-o comuna, oamenii il voteaza pe cel mai gospodar, care poate fi un cultivator de rosii sau un crescator de albine.

"Peste 200 de primari gospodari alesi, fiindca au luat fonduri europene, au fost depistati de ANI (...) In toate cazurile de primari pe PFA nu au renuntat la PFA, au renuntat la mandat (...) Nu cred ca vreun primar de municipiu sau presedinte de CJ va avea un PFA sa vanda rosii in comuna. Cei care aveau le treceau pe numele sotiei, copiilor, nepotilor. Sa ii lasam sa nu caute solutii de a ocoli legea", a argumentat Ciolacu.

La finalul dezbaterilor introductive, presedintele comisiei speciale a conchis: "PSD isi asuma acest Cod Administrativ, este un cod bun, poate perfectibil (...) Va invit sa il votati".

Presedintele de sedinta, Florin Iordache, a anuntat ca "dezbaterea celor 1.000 de amendamente se va face in plenul de luni".