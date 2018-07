Ciprian Cucu (PNL): Bucureștiul devine o afacere de casă a familiei Pandele

Speranța Cliseru, o apropiată a cuplului Pandele-Firea, a fost numită printr-o hotărâre de guvern prefect al municipiului București. Cu această ocazie, Adrian Petcu a fost demis din funcția de prefect.

Speranta Cliseru a fost numita in 2016 consilier personal al primarului Gabriela Firea, anterior ea fiind administrator public al orasului Voluntari, considerata mana dreapta a lui Florentin Pandele.

Consilierul general PNL Ciprian Ciucu a reactionat la numirea Sperantei Cliseru in functia de prefect al Capitalei, spunand ca Bucurestiul devine o afacere de casa a lui Pandele.

"Fiti atenti la schema asta! Speranta Cilseru, omul de casa al familie Pandele-Firea, fosta sefa de cabinet a lui Firea, renunta la pozitii banoase prin CA-urile firmelor lui Firea si da concurs pe un post de functionar din primarie. Si il castiga (wink, wink) . Moment in care incepe presa sa ma intrebe pe mine, DE CE? De ce ar renunta Cliseru la asa ceva pentru o amarata functie de functionar? Si raspunsul vine azi: ca trebuia sa fie functionar public ca sa o poata pune prefect la Bucuresti! Si asa Bucurestiul devine o afacere de casa a lui Pandele. Hai, cereti-mi sa sesizez prefectul... Bravo ma, Pandele, nu ne-am dat seama", a scris Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook.

Experienta profesionala a Speranței Cliseru:

- Green City Voluntari S.A. - Director general iunie 2015 - octombrie 2015

- Institutia Primarului Orasului Voluntari, Director executiv 2013 - iunie 2015

- Institutia Prefectului Judetului Ilfov, Prefect 2013-2014

- Institutia Primarului Voluntari- Director ex. adj. 2013

- Cabinet Senator Firea Gabriela, Consilier parlamentar 2012-2013

- Institutia Primarului Voluntari, Administrator Public (contract de management); Bd Voluntari nr 74, Voluntari, Jud. Ilfov, in perioada 2011-2012

- Institutia Primarului Voluntari, Director executiv; Bd Voluntari nr 74, Voluntari, Jud. Ilfov, in perioada 2004-2011

- Isverna Prod SRL, Director comercial in perioada 2003-2004

- SC Cuget Liber Poligraf SA (trust de presa) Director General; IC Bratianu nr 15, Constanta, in perioada: 2001-2002

- Histria Shipmanagement SRL, Manager Comercial, 2000-2001

- CNM Petromin SA, Director Comercial, Incinta Port Poarta 2 Constanta, in perioada: 1997-1999

- Petroerm Shipmanagement Ltd, Piraeus, Grecia, Manager Comercial, 1995-1997 (contract de detasare)

- CNM Petromin SA, Sef Serviciu Cooperare internationala, Incinta Port Poarta 2 Constanta, in perioada:1992-1995

- Primaria Oras Eforie, Inspector de specialitate Control Comercial 1991-1992

- Societatea de Constructii Hidrotehnice Cernavoda, economist, 1990-1991

- Intreprinderea Miniera Dobrogea Constanta, economist, 1986-1990

- Manager Proiect: "Eficienta in Primaria Voluntari", PHARE RO 2002/000-586.03.02, derulat in perioada 2005-2006

- Manager Proiect: "Pasaj suprateran Pipera-Tunari", PHARE RO 2004-016-772.04.01.01.01.10, derulat in perioada 2006-2009

- Manager proiect: "Actualizarea Strategiei de dezvoltare a orasului Voluntari", PO- DCA, cod SMIS: 12692, derulat in 2011

Educatie si formare

- Universitatea Nationala de Aparare Carol I - Colegiul National de Aparare Program postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua "Securitate si buna guvernare", certificat de atestare a competentelor profesionale obtinut in luna decembrie 2013

- Universitatea Maritima Constanta, Facultatea de Navigatie si Transport Naval, specializ. Legislatie Maritima, Diploma de Master - 2002

- Cambridge Academy of Transport, Cambridge, U.K., Curs Postuniversitar, Anatomy of Ship Finance, iulie 2009

- Academia de Studii Economice-Bucuresti, Facultatea de Comert, Diploma de Licenta, nota 9; anul absolvirii 1986

- Colegiul National de Informatica "Mircea cel Batran" Constanta, Diploma de Bacalaureat, media 9.66; anul absolvirii 1981

Declaratie de avere

Conform declaratiei de avere semnata anul trecut, Speranta Cliseru detine parti din doua terenuri agricole, si parti din sase terenuri intravilane. In declaratie nu sunt precizate, insa, adresele terenurilor. In document, consilierul Gabrielei Firea a scris ca detine parti din trei apartamente, unul de 86 de metri patrati, altul de 200 de metri patrati (dobandit prin construire) si, respectiv, de 120 de metri patrati. Nici in acest caz nu sunt trecute adresele locuintelor.

Speranta Cliseru mai are si un Mercedes C Classe, iar un alt autoturism l-a vandut in 2017 pentru 1.500 de euro. Mai detine si un cont in dolari deschis in 2014 la Raiffeisen Bank, cu suma de 21.600 de dolari.

Ca angajat la primaria Voluntari, Speranta Cliseru a avut un venit din salariul pe anul 2016 in valoare de 55.339 de lei, la care s-au adaugat venituri de 3.058 de lei din comisia tehnica, plus veniturile din salariul de la Primaria Capitalei in valoare de aproape 50.000 de lei si indemnizatia din comisie de la Primaria Capitalei de aproape 9.000 de lei. De asemenea, in 2016 noul prefect a avut si indemnizatia de la Asociatia de dezvoltare intercomunitara EURO-APA, care se ocupa de canalizare si alimentarea cu apa, in valoare de peste 9.000 de lei in cinci luni.