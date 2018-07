DNA: Sunt dezincriminate categorii largi de fapte, prejudiciile nu mai pot fi recuperate

​Mai multe categorii largi de fapte care sunt in prezent sanctionate de legea penala si care aduc o atingere semnificativa valorilor sociale ocrotite de lege vor fi dezincriminate, se arata intr-o analiza realizata de DNA privind proiectul de modificare a Codului Penal, care a trecut miercuri de Parlament.

DNA a efectuat o analiză a urmărilor aplicării noilor prevederi din legile penale si arată că multe fapte anti-sociale, sancționate prin legislația actuală, vor fi dezincriminate, autorii nemaiputând fi trași la răspundere.

Potrivit procurorilor anticoruptie, modificarle aduse Codului Penal, "dupa modelul adoptarii modificarilor la Codul de Procedura Penala", au fost votate de Parlament fara a tine seama de observatiile si propunerile formulate de catre Consiliul Superior al Magistraturii si de asociatiile profesionale ale judecatorilor si procurorilor, fara a exista o consultare si o colaborare reala cu institutiile judiciare investite cu aplicarea legislatiei penale.

DNA a realizat o evaluare a impactului pe care aceste modificari le vor avea asupra investigatiilor penale, in situatia in care vor intra in vigoare.

Potrivit unui comunicat DNA remis vineri Ziare.com, intrarea in vigoare a modificarilor adoptate la Codul Penal va determina urmatoarele consecinte:

- Dezincriminarea unor categorii largi de fapte care sunt in prezent sanctionate de legea penala si care aduc o atingere semnificativa valorilor sociale ocrotite de lege;

- Reducerea limitelor de pedeapsa pentru anumite infractiuni avand ca efect prescrierea unor fapte;

- Conditii suplimentare pentru ca anumite fapte sa poata intra in sfera infractiunilor (in absenta indeplinirii acestor conditii, dosarele aflate deja pe rol la parchet sau instante se vor inchide);

- Conditii suplimentare pentru ca anumite institutii impuse prin directive europene, cum ar fi confiscarea extinsa, sa poata fi aplicate efectiv, ceea ce va ingreuna recuperarea foloaselor obtinute prin infractiuni;

- Majorarea nejustificata a standardului de proba ceea ce va face mai dificila dovedirea unor fapte ilicite.

DNA a identificat 13 hibe majore in modificarea Codului penal. Analiza poate fi citita pe site-ul DNA.

In cazul uneia dintre modificari, procurorii atrag atentia ca infractiunile de coruptie si cele asimilate, precum si a infractiunile de fraudare a fondurilor europene intra in sfera acelora pentru care acoperirea integrala a prejudiciului material cauzat prin infractiune, in cursul urmaririi penale sau al judecatii, devine circumstanta atenuanta.

"Se creeaza inechitate intre inculpati: autorii infractiunii de furt calificat, spre exemplu, nu beneficiaza de circumstanta atenuanta, dar cei care fraudeaza bugetul Uniunii Europene, da. De asemenea, beneficiaza cei care vand copii, spala bani, fac trafic de organe," arata DNA. In acet caz nu exista decizie CCR, directiva europeana care sa justifice amendamentul.

1. La infractiunea de dare de mita, modificarile aduse vor ingreuna extrem de mult descoperirea faptelor de coruptie savarsite pentru care nu s-a formulat denunt in termen de 1 an de la savarsirii faptei, ceea ce echivaleaza cu o dezincriminare de facto a acestor fapte.

2. La traficul de influenta, conditia suplimentare ca fapta sa fie savarsita strict in scopul obtinerii unui folos material si cerinta ca promisiunea sa fie urmata de interventie restrang extrem de mult domeniul de aplicare a infractiunii.

3. Abuzul in serviciu prevazut de art. 297 este practic dezincriminat, iar abuzul cu obtinere de folos pentru sine sau pentru altul, prevazut la art. 132 din legea 78/2000 (pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie) este abrogat.

4. Prin modificarea art. 309, s-a exclus in mod nejustificat abuzul in serviciu dintre infractiunile cu consecinte deosebit de grave (pentru care limitele speciale ale pedepsei prevazute de lege se majorau) cu consecinta reducerii termenului de a prescriptie, ceea ce inseamna ca autorii faptelor nu mai pot fi trasi la raspundere penala.

5. Desi aparent aria confiscarii extinse se largeste si va cuprinde toate infractiunile cu pedepse mai mari de 4 ani, se introduc conditii suplimentare care ingreuneaza aplicarea institutiei confiscarii extinse.

6. Se restrange sfera functionarului public, fiind eliminata o intreaga categorie de persoane care exercita servicii de interes public (notari, experti judiciari etc).

7. Se restrange in mod nejustificat sfera informatiilor nedestinate publicitatii, ceea ce va influenta continutul tuturor infractiunilor care contin aceasta sintagma, avand ca efect dezincriminarea unor categorii largi de fapte ce aduc o atingere grava valorilor ocrotite de lege.

8. Modificarile privind infractiunea de favorizarea faptuitorului ingreuneaza pedepsirea coruptiei in sistemul judiciar, adica acele fapte care vizeaza cumpararea solutiilor procurorului / judecatorului, traficarea influentei in acest scop. Se creeaza imunitati discretionare in fata legii.

9. Se dezincrimineaza practic infractiunea de marturie mincinoasa si se obstructioneaza infaptuirea justitiei.

10. Limitarea nejustificata a sporului de pedeapsa la 3 ani face ca pedepsele ce se pot stabili in caz de concurs de infractiuni sa incurajeze infractionalitatea multipla, concursul, recidiva. Limitarea nejustificata a sporului de pedeapsa la 3 ani face ca legea penala sa devine lipsita de previzibilitate, se deschide calea contestatiilor la executare, este afectata stabilitatea raporturilor juridice.

11. Infractiunile de coruptie si cele asimilate, precum si a infractiunile de fraudare a fondurilor europene intra in sfera acelora pentru care acoperirea integrala a prejudiciului material cauzat prin infractiune, in cursul urmaririi penale sau al judecatii, devine circumstanta atenuanta.

12. La stabilirea pedepsei inchisorii cu suspendarea executarii sub supraveghere, obligatiile impuse capata un caracter facultativ, ceea ce slabeste forta coercitiva a acestui tip de pedeapsa, o face mai putin eficienta si descurajanta.

13. Liberarea conditionata in cazul pedepsei inchisorii se va realiza mult mai usor.