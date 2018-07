Tăriceanu pleacă în concediu și-l lasă pe Dragnea în ofsaid cu suspendarea președintelui

Călin Popescu Tăriceanu și-a delegate atribuțiile de președinte al Senatului PSD-istului Adrian Țuțuianu și a plecat în concediu după ce, joi, Liviu Dragnea anunțase că luni coaliția va anunța decizia demarării procedurii de suspendare a președintelui Iohannis.

Tăriceanu a refuzat invitația lui Dragnea de a negocia în acest weekend condițiile pentru suspendarea președintelui Iohannis și mai mult de atât a plecat în concediu, blocând practic orice tentative a PSD de a-și pune în practică amenințarea de suspendare a președintelui Iohannis.

Tariceanu l-a lasat sa conduca Senatul pe social-democratul Adrian Tutuianu si a plecat in concediu cu familia inca de vineri seara, a anuntat Realitatea Tv, precum și alte site-uri de știri.

Informația nu a fost dezmințită până la ora redactării acestei șitiri, ceea ce înseamnă că nici nu se mai poate pune problema de suspendare a președintelui desi Dragnea declarase joi ritos că demararea acestei proceduri „trebuie să fie o opțiune serioasă” și decizia va fi anunțată luni în coaliție.

"Si dl Tariceanu a spus ca este de acord si ca trebuie sa analizam foarte serios si luni sa luam o decizie, da sau nu", a spus joi Dragnea.

Pe surse, în spațiul public a apărut informația că anterior acestei declarații nu au fost discuții între co-președinții coaliției, ceea ce l-a enervat foarte tare pe Tăriceanu care preferă să se nu mai implice alături de Dragnea în acțiuni riscante.

In mod normal, Parlamentul ar fi intrat din iulie in vacanta, insa PSD si ALDE au convocat sedinta extraordinara pentru a putea trece modificarile la Codul Penal, Codul Administrativ, precum si alte legi controversate.

Votul la Codul Penal a fost la limita - a fost adoptat cu doar doua voturi peste necesar - acest fapt starnind numeroase comentarii despre influenta pe care Dragnea o mai are in PSD si in coalitie.

Codul Penal a trecut la limita: 9 deputati de la minoritati si unul de la PMP i-au salvat majoritatea lui Dragnea

Suspendarea lui Klaus Iohannis a fost luata in calcul de PSD dupa ce Curtea Constitutionala a emis o decizie prin care il obliga pe seful statului sa o demita din functia de sef al DNA pe Laura Codruta Kovesi. Au trecut de atunci mai multe saptamani si presedintele spune, de cate ori e intrebat, ca inca citeste motivarea de 133 de pagini a respectivei decizii a CCR.