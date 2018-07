Duminică sunt anunțate nou proteste în țară sub sloganul: „Poporul e suveran. Opriți legalizarea Corupției”

Protestul anunțat pentru duminică atât în București cât și în alte orașe din țară se va desfășura cu o zi înainte de hotărârea pe care o va lua, sau nu, coaliție PSD-ALDE pentru suspendarea președintelui Iohannis care nu vrea s-o demită pe șefa DNA la cererea lui Toader.

Manifestația se înscrie în seria protestelor demarate din iarna anului trecut, când Guvernul PSD-ALDE a emis celebra Ordonanță 13 pentru salvarea lui Liviu Dragnea de acuzațiile penale. Acum se continuă cu adoptarea, în formă înrăutățită, de către Parlament a modificărilor la codurile penale și Legilor justiției.





"Nu cedam in fata infractorului Dragnea, nu acceptam sa legalizeze coruptia, nu acceptam sa incalce vointa poporului si sa suspende cele 6,5 milioane de voturi care au ales presedintele, ca sa scape ei de puscarie. (...) Va chemam pe toti in strada. Va chemam la Bucuresti duminica, pe cei care puteti sa veniti. Va chemam sa iesiti in strada in orasele voastre, daca nu puteti ajunge la Bucuresti", scriu organizatorii pe pagina de Facebook a evenimentului, care ar trebui sa inceapa la ora 19.00.



Tot pe retelele de socializare a fost anuntat un protest si pentru luni, cand coalitia de guvernare ar urma sa decida daca incepe procedura de suspendare a presedintelui.



De asemenea, miercuri, parintii vor sa blocheze timp de doua ore zona Parlamentului, urmand sa protesteze pe toate trecerile de pietoni din jurul cladirii astfel incat sa fie intrerupt traficul rutier.



"Pentru cine luptam? In primul rand, pentru copiii nostri! Nu ne dorim sa creasca intr-o tara in care infractorii au mai multe drepturi decat cetatenii onesti! Nu ne dorim sa creasca intr-o tara in care oamenii sa moara ucisi de coruptie! Nu ne dorim sa paraseasca tara! Parinti, iesiti in strada! Haideti sa blocam zona Parlamentului timp de doua ore pentru a atrage atentia bucurestenilor si parlamentarilor ca nu suntem de acord cu ceea ce se intampla!", spun organizatorii.