Kovesi: Sistemul judiciar trece prin momente dificile. Voința politică este pentru blocarea justiției

Declaratiile urmează anunțului făcut de purtatorul de cuvant al presedintelui, Madalina Dobrovolschi, precum că presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA.

- Decretul lui Iohannis lasa un mare semn de intrebare? Va exista o subordonare a procurorilor subordonati ministrului Justitiei?

- In ce priveste revocarea, va reamintesc ca propunerea de revocare nu a intrunit conditiile prevazute de lege. Motivele invocate de ministrul Justitiei sunt in parte nereale sau neintemeiate.



- Am fost procuror sef al DNA timp de 5 ani si tot ce am realizat sau nu am realizat am consemnat int-run raport care va fi difuzat in scutrt timp.



- Buna ziua tuturor! Dupa cum stiti, presedintele a remis decretul de revocare, asadar mandatul meu inceteaza incepand de astazi.







Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi a precizat, vineri, ca nu isi da demisia si ca nu au fost delegate atributiile manageriale, in contextul deciziei Curtii Constitutionale privind procedura revocarii sale de catre presedintele Klaus Iohannis.

"Nu imi dau demisia. Atributiile manageriale nu au fost delegate si se exercita potrivit legii", se arata intr-un raspuns al Laurei Codruta Kovesi, pentru Mediafax.