Cumpara acum unul dintre cele mai apreciate calculatoare second hand, la un pret redus!

Cauti sa iti schimbi calculatorul, iti doresti unul mai performant, dar nu vrei sa cheltui o suma exorbitanta pe un PC nou? O idee buna in acest caz ar fi sa te orientezi catre piata de calculatoare second hand. Atat timp cat le achizitionezi de la un furnizor IT cu o experienta indelungata si numai recenzii pozitive din partea clientilor, vei obtine produse fiabile, cu o durata de viata mare, un aspect si performante similare modelelor noi.

Interlink, care furnizeaza echipamente IT second hand si refurbished inca din 1997, desfasoara in aceasta perioada o promotie la modelul Fujitsu Esprimo E500. Profita de oferta limitata si cumpara acum aceste calculatoare second hand la pretul de numai 645 de Lei.

Computerul Fujitsu Esprimo E500 este unul dintre cele mai accesibile sisteme desktop cu procesor Intel Core i5-2500, cu o frecventa nominala maxima care poate atinge 3.30 GHz, fiind capabil sa ruleze multe dintre cele mai noi aplicatii. Placa video, Intel HD Graphics 2000, se integreaza foarte bine alaturi de celelalte componente ale sistemului.

Aceste calculatoare second hand sunt dotate cu un hard-disk de 320 GB, cu interfata SATA III si cu o memorie RAM DDR 3 de 4 GB. Acest PC are opt sloturi USB, dar si trei sloturi pentru microfon, casti sau pentru un sistem audio. In acelasi timp, componentele acestui model asigura un consum redus de energie electrica. Cu un design mult modificat si cu o greutate redusa fata de modelul precedent, aceste calculatoare second hand ofera performanta excelenta raportata la un pret scazut.

Specificatiile calculatoarelor second hand Fujitsu Esprimo E500:

- procesor Intel Core i5-2500 cu o frecventa de 3,30 GHz;

- capacitate HDD 320 GB SATA;

- memorie RAM 4 GB DDR 3;

- placa video Intel HD Graphics 2000;

- carcasa SFF/Desktop;

- dimensiuni 175x425x353 mm;

- greutate 10 kg.

Daca nu esti pe deplin multumit de performantele acestor calculatoare second hand, le poti imbunatati la un pret redus, atat pe partea de hardware, cat si de software, dupa cum urmeaza:

- upgrade software: Microsoft Windows 10 Home, Microsoft Windows 10 Pro, Microsoft Office 365 Home Premium, Licenta Kaspersky Antivirus, Licenta Bitdefender Antivirus, Licenta Windows 8.1 Pro;

- upgrade hardware: 8 GB DDR III, HDD 500 GB, HDD 1 TB, HDD 2 TB, SSD 120 GB, SSD 240 GB;

- altele: mouse optic nou USB 3 butoane, tastatura noua USB.

In plus, daca alegi sa achizitionezi aceste calculatoare second hand de la Interlink, vei beneficia si de urmatoarele avantaje:

- garantie standard de 12 Luni, care poate fi prelungita pana la 5 ani, prin intermediul serviciului de garantie extinsa;

- transport gratuit (la comenzi a caror valoare depaseste suma de 150 de Lei);

- livrare rapida in maximum 48 de ore, in toata tara;

- drept de retur in 60 de zile;

- un credit de 5% din valoarea fiecarei comenzi online, pentru cumparaturi ulterioare pe site.