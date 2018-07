Ai un magazin online? Iata cum sa rezolvi cele mai des intalnite probleme de contabilitate!

Avand in vedere ca apetitul romanilor pentru cumparaturi online a crescut in ultimii ani, comertul electronic a inflorit pe masura, din ce in ce mai multi antreprenori profitand de oportunitatea de a creste vanzarile deschizandu-si un magazin online.

Desi la prima vedere poate parea mai usor sa detii un business de tip eCommerce, din punct de vedere al gestiunii contabile nu este absolut nicio diferenta intre un magazin virtual si unul real. Fie ca esti un antreprenor online sau unul care are un business clasic, te vei lovi de aceleasi probleme de contabilitate, ba chiar te vei confrunta cu anumite situatii specifice unei afaceri pe Internet. Iata care sunt acestea:

1) Magazinele online sunt obligate sa emita bon fiscal?

Cu exceptia situatiei in care livrarea produselor comercializate se realizeaza printr-o firma de curierat, magazinele online sunt obligate sa detina si sa foloseasca o casa de marcat electronica pentru emiterea de bon fiscal, daca acestea incaseaza contravaloarea produselor vandute prin numerar, card bancar, tichete de masa, tichete cadou sau vouchere.

Asadar, daca ai un magazin online si clientii ridica produsele comandate dintr-un punct de lucru, este obligatoriu ca acesta sa primeasca bon fiscal, precum si factura fiscala, la cerere. In schimb, daca livrarea are loc prin intermediul unei firme de curierat, singurul document obligatoriu ramane factura fiscala. In functie de situatie, acestea trebuie inregistrate corespunzator in contabilitatea firmei.

2) Cum se efectueaza returul produselor?

Conform legislatiei, clientii au dreptul de a returna un produs achizitionat dintr-un magazin online in maximum 2 saptamani, fara a fi obligati sa isi motiveze decizia. Returul produselor este una din cele mai des intalnite probleme de contabilitate in cazul magazinelor online. Politica de retur impune emiterea unei facturi de stornare care sa aiba valoarea initiala a produsului vandut si returnarea sumelor incasate. De asemenea, daca a primit bon fiscal, clientul este obligat sa il restituie comerciantului, care il va anula ulterior.

3) Probleme de cash-flow

In procesul de urmarire a incasarilor din deconturile ramburs primite de la curier, uneori pot surveni decalaje. De cele mai multe ori, cauza principala este legata de termenele acestora, care pot fi destul de lungi intre decontarea tranzactiilor respective.

De asemenea, exista riscul ca magazinele online sa se supra-aprovizioneze si sa ramana cu marfa blocata pe stoc, iar unii furnizori nu primesc marfa inapoi decat in anumite conditii. Practic, daca te trezesti in aceasta situatie, vei fi nevoit sa achiti marfa pe care sa nu o poti vinde.

Pentru a evita astfel de probleme, este important sa monitorizezi sumele de plata la furnizori, evolutia stocurilor si sumele de incasat de la clienti. In mod normal, aceste informatii ar trebui sa iti fie oferite de catre contabil, insa din pacate, o firma de contabilitate clasica nu este capabila sa ti le ofere in timp util, lucru care te forteaza sa iti tii propria evidenta in paralel.

4) Schimbarile legislative

Daca nu esti informat in timp real cu privire la schimbarile din legislatie, poti intampina diverse probleme de contabilitate care pot conduce la sanctiuni din partea ANAF-ului. Una din cele mai des intalnite probleme este legata de adoptarea Split TVA-ului, care presupune plata in doua conturi separate.

5) Pierderea documentelor

Pentru a evita pierderea vreunui document important, este esential ca business-ul tau sa beneficieze de o organizare solida, pentru a identifica toate tranzactiile, a le monitoriza si a avea totul sub control.

Cum pot fi evitate toate aceste probleme de contabilitate daca ai un magazin online?

Simplu: folosind Keez.ro, prima platforma de contabilitate online dedicata antreprenorilor din Romania. De acum inainte, antreprenorii care detin un business de tip eCommerce pot beneficia de servicii complete de contabilitate si instrumente de management operational, care ii vor ajuta sa scape de sarcini repetitive si sa se concentreze pe cele specifice rolului lor in firma!

Keez.ro reprezinta solutia optima pentru IMM-uri, PFA si start-up-uri, cu ajutorul careia poti evita cele mai des intalnite probleme de contabilitate. Platforma Keez.ro pune la dispozitia antreprenorilor o serie de functionalitati care ii vor ajuta sa economiseasca timp si energie, pentru a se putea dedica activitatilor de dezvoltare a afacerii. Cu atat mai mult daca detii un magazin online sau orice alt tip de business de tip eCommerce, o platforma de contabilitate online si instrumente de management este exact ceea ce ai nevoie pentru a-ti construi un workflow si un sistem de raportare in care problemele mentionate mai sus sa fie prevenite sau solutionate usor si in timp util, fara ca tu sa fii nevoit sa aloci resurse suplimentare pentru asta.

Apeland la Keez.ro, vei avea parte de:

- Servicii premium de contabilitate, salarizare si infiintare firma;

- Rapoarte optime pe care le poti accesa usor si rapid, fiind astfel mereu la curent cu privire la performantele afacerii tale;

- Procese verificate Big4 – acum ai garantia ca documentele tale sunt supuse unei supra-verificari din partea unui specialist de competenta internationala;

- Acces on-line 24/7 la toate documentele generate de business-ul tau;

- Procesare rapida a documentelor (facturi, chitante, etc.) pe care le poti incarca in platforma instant cu ajutorul aplicatiei dedicate;

- Posibilitatea de a emite facturi oriunde, oricand;

- Cele mai inalte standarde de securitate a datelor, asigurate de algoritmi avansati de criptare de la Microsoft Azure;

- Formularele si modelele necesare pentru desfasurarea activitatii, descarcabile si editabile direct pe platforma.