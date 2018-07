Le Monde: Decizia de revocare a șefei DNA este o nouă ofensivă a PSD împotriva justiției

Sefa DNA se afla de cateva luni in atentia Executivului social democrat, ale carui reforme controversate ale sistemului judiciar, ea le-a criticat in repetate randuri, scrie cotidianul francez Le Monde intr-un material realizat in colaborare cu AFP.