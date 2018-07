Artificiile, nelipsite de la Ziua Nationala a Americii - 4 iulie

Exista o singura zi din an care poate rivaliza cu Revelionul, din punctul de vedere al materialelor pirotehnice folosite. Este vorba despre 4 iulie, Ziua Nationala a Statelor Unite ale Americii. De curand, "tara tuturor posibilitatilor" a sarbatorit 242 de ani de independenta, iar vedeta serii nu a fost Donald Trump, nici macar Kim Kardashian, ci un „personaj” colectiv mult mai spectaculos si exploziv.

Este vorba despre artificii, care au luminat ca intotdeauna cerul din marile orase si au facut ca zeci de milioane de americani sa uite pentru cateva minute de smartphone-uri, urmarindu-le cu ochiul liber.

Ca in orice alt 4 iulie, unii americani au sarbatorit la picnic sau la un gratar, iar altii au profitat de ziua libera pentru a-si vizita rudele sau prietenii. Toate decoratiunile, de la baloane la ghirlande si costumatii, sunt rosii, albe si albastre, in culorile steagului american. Dimineata este rezervata paradelor, iar focurile de artificii au loc dupa lasarea intunericului, in parcuri sau piete.

Focurile de artificii de Ziua Independentei sunt de obicei acompaniate de cantece patriotice precum imnul national "The Star-Spangled Banner" (Stindardul presarat cu stele), "God Bless America" (Dumnezeu sa binecuvanteze America), "America the Beautiful" (America cea minunata), "This Land is Your Land" (Acest taram este tara ta) sau "Stars and Stripes Forever" (Stele si dungi pentru totdeauna).

In toata tara, au loc spectacole de artificii organizate de municipalitate, iar vanzarile de materiale pirotehnice pentru uz personal cresc simtitor inainte de 4 iulie. Conditiile meteo din SUA joaca, insa, un rol esential in comertul cu astfel de produse, intrucat acestea nu sunt recomandate in regiuni cu o clima foarte uscata.

In mod traditional, cele mai spectaculoase focuri de artificii au loc in New York, cel mai mare oras al tarii. Cel din 2009 a fost, insa, cu totul deosebit, intrucat atunci au fost folosite nu mai putin de 22 de tone de materiale pirotehnice. Alte locuri renumite in care milioane de americani se strang pentru a urmari spectacolul de pe cer sunt Union Lake din Seattle, Mission Bay din San Diego, Charles River din Boston, Philadelphia Museum of Art, San Francisco Bay si National Mall din Washington D.C.

De asemenea, un alt foc de artificii spectaculos are loc in Detroit, in cadrul Festivalului international al libertatii Windsor-Detroit, care celebreaza nu numai Ziua nationala a Statelor Unite ale Americii, ci si pe cea a Canadei, sarbatorita pe 1 iulie.

Ba mai mult, ziua de 4 iulie este sarbatorita chiar si in afara granitelor Statelor Unite ale Americii. Filipine celebreaza Ziua Republicii, cunoscuta si sub numele de Ziua prieteniei filipino-americane, dovedind astfel ca pastreaza legaturi stranse cu tara al carei teritoriu a fost pana in 1946.

In ceea ce priveste cele mai ample manifestatii de 4 iulie din afara Statelor Unite ale Americii, acestea au loc in Danemarca. Traditionalul foc de artificii poate fi vizionat in fiecare an in Parcul National Rebild.