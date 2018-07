Lui Liviu Pop i-a fost respinsă lucrarea de doctorat, 25% din text fiind plagiat

Fostului ministru al Educației, Liviu Marian Pop, i-a fost respinsă teza de doctorat în Ordine Publică și Securitate Națională, după ce comisia de examen a decis că lucrarea trebuie refăcută existând suspiciuni că 25% din text este plagiat.

"Data fiind existenta unor posibile suspiciuni de similitudine sau plagiat in teza de doctorat a doctorandului Pop Liviu Marian, suspendam sedinta de astazi pana in momentul in care domnul doctorand impreuna cu domnul conducator de doctorat vor decide reparcurgerea pasilor obligatorii pentru sustinerea tezei de doctorat si o rugam, de asemenea, pe doamna Emilia Sercan, daca are amabilitatea, sa ne puna la dispozitie elementele care astazi au concurat la luarea deciziei", a declarat rectorul Academiei de Politie, profesorul universitar Adrian Iacob, citat de Ziare.com

Comisia de examen condusa de Iacob si din care a mai facut parte si rectorul ASE, Nicolae Istudor, a ajuns la aceasta concluzie abia dupa ce jurnalista Emilia Sercan, prezenta in public la sustinerea tezei, a reclamat faptul ca 25% din textul lucrarii de doctorat este plagiat, arata PressOne.

Lucrarea prezentată de Liviu Marian Pop se intitulează "Migratia fortei de munca. Implicatii asupra securitatii nationale", iar membrii comisiei de examen erau gata sa-i aprecieze efortul cu titlul de doctor, pana la interventia jurnalistei de investigatii Emilia Sercan.

Aceasta a aratat ca 25% din doctoratul lui Liviu Marian Pop este plagiat - conform unui raport din aplicatia dedicata TurnitIn - iar comisia de examen a hotarat ca este mai bine ca doctorandul sa-si revizuiasca lucrarea si sa o sustina apoi din nou, pentru a nu exista suspiciuni.

Tot in acest context, jurnalista a aflat de la rectorul Academiei de Politie ca institutia accepta lucrari stiintifice in care exista suspiciuni de plagiat in proportie de pana la 30%, conform PressOne.