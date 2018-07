Iohannis: Numirea unui nou procuror-sef la DIICOT, decisă săptămâna viitoare

Klaus Iohannis a declarat că numirea unui nou șef la DIICOT, în persoana lui Felix Bănilă, alegerea ministrului Justiției, o va decide săptămâna viitoare.

"Voi lua o decizie saptamana viitoare", a spus succint, Klaus Iohannis, raspunzand unei intrebari, la finalul summit-ului NATO.

Intrebat insa si despre situatia de la DNA, dupa demiterea Laurei Codruta Kovesi, presedintele a explicat ca numirea unui nou procuror-sef nu se negociaza de catre presedinte.

"Presedintele nu negociaza aceste chestiuni. Acestea se negociaza de ministrul Justitiei inainte sa faca propunerea, asa mi s-ar parea logic.

Ar fi si ciudat sa vina cu o propunere neagreata de coalitia de guvernare sau de presedinte. Ne-am intoarce in situatia pe care tocmai am incheiat-o printr-o decizie importanta", a spus Iohannis, referindu-se la revocarea lui Kovesi.

Astfel, presedintele lasa sa se inteleaga ca va accepta propunerea ministrului Justitiei pentru DIICOT, in pofida unul apel public al procurorilor din institutie.

Procurorii DIICOT au decis, in Adunarea Generala, sa ii trimita presedintelui Klaus Iohannis o scrisoare in care sa ii solicite respingerea propunerii de numire a lui Felix Banila la conducerea Directiei, potrivit unor surse judiciare.

Procurorii DIICOT au transmis, in solicitarea catre presedintele Klaus Iohannis, ca proiectul conceput de Felix Banila arata in mod clar ca acesta nu s-a documentat corespunzator, nu cunoaste si nu intelege structura, competenta si aspiratiile Directiei, arata sursa citata.

Totodata, acestia apreciaza ca avizul pozitiv dat de catre CSM a transformat "serioasele carente in cunoasterea activitatii, organizarii si functionarii DIICOT demonstrate de candidat prin raspunsurile oferite la numeroasele intrebari avand acest obiect in adevarate calitati precum: profesionalism, buna cunoastere a sistemului judiciar si a problemelor reale cu care se confrunta acesta, prezentand o viziune de ansamblu asupra activitatii DIICOT si identificand solutii pentru imbunatatirea activitatii structurii ".

Procurorii DIICOT se mai intreaba, in documentul transmis sefului statului, "cum poate fi adecvata functiei de procuror-sef DIICOT nominalizarea facuta, in conditiile in care candidatul nu vorbeste nicio limba straina?".