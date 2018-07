Germania contrazice PSD-ALDE:La noi abuzul în serviciu este pedepsit drastic

Ambasada Germaniei răspunde indirect premierului Dăncilă care afirmase că în legislația penală germană nu există abuzul în serviciu. Pe site-ul ambasadei a apărut informația că abuzul în serviciu este pedepsit drastic, de la amendă până la mulți ani de închisoare.

"In Germania, urmarirea penala a abuzului in serviciu este reglementata prin intermediul mai multor paragrafe din legi fiscale, din dreptul disciplinar si din codul penal. Pedepsele ajung de la amenzi modeste pana la masuri disciplinare si chiar pedepse considerabile cu privare de libertate", este informarea postata joi pe pagina de Facebook a ambasadei.

Precizarea vine in contextul in care Comisia Iordache, care a dezincriminat aproape in totalitate abuzul in serviciu in Romania, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, precum si premierul României au declarat recent ca in majoritatea statelor europene, inclusiv in Germania, aceasta infractiune nu este pedepsita de lege.

Cele mai recente declaratii in acest sens sunt ale lui Dăncilă, care sustine ca le-a explicat oficialilor de la Bruxelles, Jean-Claude Junker si Frans Timmermans, ca doar in 7 tari UE mai este incriminat abuzul in serviciu, deci Romania a facut un lucru bun cand aproape ca l-a scos din Codul Penal.

Germania este unul dintre cele 12 state partenere, alături de Belgia, Canada, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Franţa, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Suedia şi SUA, care au transmis, pe 28 iunie, autorităţilor române un mesaj comun prin care cer să nu fie slăbit statul de drept prin modificarea Codului Penal şi a Codului de procedură penală, potrivit Mediafax.