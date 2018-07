Vlad Alexandrescu: Retragerea dosarului Roșia Montana de la UNESCO ne dezavantajează clar

Guvernul Dăncilă a retras dosarul Roșia Montană de la UNESCO, pe motiv că includerea în Patrimoniul Mondial ar obliga practic România să achite 4,4 miliarde dolari lui Gabriel Resources. Însă tocmai această inițiativă nefericită ar putea condamna țara noastră, susține fostul ministru al Culturii, Vlad Alexandrescu.

Vlad Alexandrescu, în prezent senator USR, a reprezentat Parlamentul României la Manama în Bahrain, la sesiunea la care ar Roșia Montana urma să primească statutul de Patrimoniu Mondial, însă a fost retrasă de pe listă la intervenția Guvernului PSD-ALDE, scrie Ziare.com

"In opinia mea si a partidului pe care il reprezint, apararea statului roman ar fi fost ca statul sa staruie si sa obtina includerea Rosiei Montane pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Ar fi aratat in felul acesta ca statul isi protejeaza valorile istorice si zonele cu valoare exceptionala. In fond, aceasta lista despre asta e in primul rand, de recunoastere a unei valori universale exceptionale si ea presupune ca Rosia Montana ar fi intrat intr-o galerie de asemenea situri din lumea intreaga.

Asta insemna pentru statul roman sa isi reprezinte interesele si sa se apere intr-un proces de arbitraj. Din pacate, statul roman a ales varianta contrara, care reprezinta o slabiciune din punctul meu de vedere. Sa afirmi intr-o reuniune internationala ca, daca statul roman ar obtine aceasta includere, el ar fi dator cu suma de 4,4 miliarde de dolari inseamna practic sa recunosti ca ai o datorie financiara fata de aceasta companie. Eu cred ca, daca vom pierde acest proces de arbitraj, il vom pierde pe seama declaratiilor iresponsabile ale unor oameni politici aflati la guvernare", a declarat, pentru Ziare.com, Vlad Alexandrescu.

Acuzațiile PSD-iștilor că nici cei de dinainte nu ar fi făcut nimic nu se suțin. Acuzația că depunerea dosarului la UNESCO a făcut-o Corina Șuteu, fără aprobarea premierului Dacian Cioloș, nu se susține.

Dosarul depus la UNESCO este deosebit de complex relevă Alexandrescu. Acesta are 150 de pagini, și cuprinde planuri, schițe, fotografii, descrieri. Separat a fost elaborat un plan de management al întregii operațiuni, care a fost depus odată cu dosarul.

El explica si ca retorica potrivit careia dupa includere nu se va mai putea "sapa nici dupa rame la Rosia Montana", cum spunea fostul premier Mihai Tudose, este una falsa.

"Ceea ce nu s-a spus destul e ca protectia nu impiedica eventuale prospectiuni aurifere si exploatare aurifera la Rosia Montana. Exploatari se pot face si astazi cand ea e protejata ca monument istoric categoria A. Doar atat, trebuie ca exploatarea sa obtina avizele necesare de la Ministerul Culturii si Ministerul Mediului.

Proiectul Gabriel Resources voia sa invadeze zona cu cianuri, sa o transforme intr-un crater urias, sa distruga tot ce e acolo si evident ca acest lucru s-a impotmolit pentru ca nu a obtinut pana la urma toate avizele necesare. Si in cazul includerii in Patrimoniul Mondial ramane aceeasi situatie, se aplica doar legile Romaniei, nu e o supralegalizare UNESCO si nici nu da autorizatii de exploatare.

Statul roman ramane suveran, el poate si sa retraga situl de sub protectia UNESCO si exista exemple de tari care au avut situri in lista Patrimoniului Mondial si le-au retras pentru a face alt lucru. De pilda, Germania a vrut sa faca un pod pe zona unui sit protejat din lista UNESCO si atunci l-au retras de pe lista si au facut podul.

Ideea ca UNESCO ne pune intr-o alta situatie juridica decat legislatia Romaniei e iarasi ideea unui guvern de corupti care crede ca legislatia Romaniei e un lucru pe care il putem modifica cum vrem astfel incat sa facem ce vrem si sa intre bani in buzunarele noastre de la cine vrem. E vorba despre o imensa afacere de coruptie care se desfasoara de peste 20 de ani", a mai spus Alexandrescu.