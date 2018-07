Florin Iordache: Guvernul poate face orice, chiar si sa modifice prin OUG codurile penale

"Guvernul poate face orice", spune Florin Iordache, vicepresedintele Camerei Deputatilor, referindu-se la faptul ca executivul poate modifica Codurile penale prin Ordonanta de urgenta cita vreme parlamentul este in sesiune extraordinara pina in 19 iulie.

Contactat de Ziare.com, Florin Iordache, vicepresedintele Camerei Deputatilor si presedintele comisiei speciale care a lucrat la modificarea Codurilor penale, ne-a explicat cum stau lucrurile la ora actuala si ce ar putea face, "ipotetic", Guvernul Dancila.

"Atata timp cat Parlamentul e inca in activitate, Guvernul poate emite ordonante"

Astfel, intrebat daca Parlamentul mai este in sesiune extraordinara, desi pe ordinea de zi a camerelor nu mai figureaza nimic inca de marti, Florin Iordache a confirmat acest lucru.

"Bineinteles, pana pe 19 iulie. Si Camera Deputatilor, si Senatul. Nu mai este in lucru nimic, dar Camera a fost convocata pe o anumita perioada si cu un anumit program de lucru. O parte dintre proiectele pentru care a fost convocata au fost adoptate. Au mai ramas niste proiecte care, neavand rapoarte de la comisiile respective, nu au fost dezbatute.

Camera Deputatilor e convocata pana joi, 19 iulie, inclusiv. Va spun ipotetic, daca, sa zicem, o anumita comisie ar veni cu un anumit raport, ar trebui convocat Biroul Permanent, care sa convoace plenul si asa mai departe. In acest moment, plenul si toata lumea, teoretic, sunt in vacanta. Dar, in acelasi timp, deoarece Camera este convocata, Guvernul poate emite ordonante, pentru ca, stiti, in perioada de vacanta Guvernul nu mai poate emite ordonante pentru legile organice pentru care nu a fost abilitata. Dar pentru ca in acest moment Parlamentul este, teoretic, in activitate, in sedintele de guvern Guvernul poate emite ordonante pe care le trimite Parlamentului si care intra in circuit", ne-a declarat vicepresedintele Camerei Deputatilor.

Intrebat daca Guvernul poate adopta in acest moment ordonanta de urgenta pentru Codul de Procedura Penala si Codul penal, tinand cont de faptul ca proiectele de lege respective sunt la CCR, Florin Iordache ne-a raspuns razand: "Guvernul poate sa adopte orice", chiar daca "ele au trecut de Parlament si sunt, cumva, in asteptare din partea Curtii Constitutionale".

"Din ce stiu eu, Codul de Procedura Penala chiar are saptamana viitoare termen si Codul Penal in septembrie, pe 25. Guvernul poate sa faca orice. Pentru chestiunea asta ar trebui sa il intrebati pe domnul ministru Toader", a mai spus Florin Iordache.

In ceea ce priveste momentul in care ar intra in vigoare noile Coduri Penale daca s-ar implica Guvernul Dancila, Florin Iordache a precizat: "Atata timp cat se emite o ordonanta si nu se spune in ordonanta ca intra in vigoare in 3,7, 25 de zile etc, e normal ca aceste ordonante isi produc efecte atunci cand apar in Monitorul Oficial".

"Atata timp cat Parlamentul e inca in activitate, Guvernul poate emite ordonante, ma refer la legile organice", a completat acesta.

Intrebat direct daca stie ca Guvernul Dancila ar putea avea in vedere modificarea Codurilor penale prin OUG, Florin Iordache a raspuns: "Acum nu. Sincer".

"Si noi asteptam sa vedem. Pentru ca a existat o larga dezbatere ca aceste legi nu sunt constitutionale si ati vazut ca, din punctul meu de vedere, la Codul de Procedura Penala daca din 300 de articole or sa gaseasca 5 cu ceva probleme, care e problema? Legile sunt facute pentru a fi modificate si pentru a fi adoptate in concordanta cu deciziile Curtii. E foarte posibil, la un Cod atat de mare, sa avem si ceva scapari. Dar asta nu inseamna ca daca la un Cod atat de mare, cu 300 de articole asa cum a fost adoptat, sa gaseasca 2-3 articole (neconstitutionale, n.red.), nu e un capat de tara. Se pot pune in concordanta cu deciziile Curtii, ca asta e rolul Parlamentului", a mai declarat vicepresedintele Camerei.

Cat despre abuzul in serviciu, reglementat de Codul penal, Florin Iordache s-a aratat convins: "Asa cum e acum reglementat, din punctul meu de vedere e constitutional. Curtea nu are ce sa gaseasca acolo ca e neconstitutional".