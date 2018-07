Plagiatorul Gabriel Oprea pierde procesul cu ministerul si ramane fara titlul de doctor

Curtea de Apel Bucuresti a respins, ca neintemeiata, actiunea depusa de Gabriel Oprea prin care acesta solicita anularea ordinului ministrului Educatiei prin care i s-a retras titlul de doctor in drept din cauza faptului ca lucrare sa de doctorat era plagiata.

Fostul ministru de Interne Gabriel Oprea a atacat in instanta ordinul de retragere a titlului de doctor in drept semnat de fostul ministru al Educatiei Mircea Dumitru, pe data de 1 septembrie 2016. Oprea a ramas fara titlul de doctor in drept, dupa ce Consiliul General CNATDCU a decis ca el a plagiat in teza de doctorat.

Instanta a respins actiunea lui Gabriel Oprea, ca neintemeiata, insa decizia nu este definitiva.

"Admite exceptia lipsei calitatii procesual pasive a paratului Guvernul Romaniei in ceea ce priveste capetele 2 si 3 de cerere, invocata de parat prin intampinare. Respinge capetele 2 si 3 din cererea de chemare in judecata formulate in contradictoriu cu paratul Guvernul Romaniei ca fiind introduse impotriva unui parat fara calitate procesual pasiva.

Respinge exceptia lipsei de interes al reclamantului in formularea capatului 1 de cerere, invocata de paratul Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, ca neintemeiata. Respinge exceptia inadmisibilitatii capatului 3 de cerere, invocata de paratul Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, ca neintemeiata.

Respinge, pe fond, actiunea formulata de reclamantul Gabriel Oprea in contradictoriu cu paratii Guvernul Romaniei si Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, ca neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare", se arata in decizia Curtii de Apel Bucuresti.

Amintim ca Gabriel Oprea si-a sustinut teza de doctorat, intitulata "Plangerea prealabila - perspectiva istorica", in anul 2000, la Facultatea de Drept a Universitatii Bucuresti, avandu-l coordonator pe Ion Neagu, fost senator PSD.

Acuzatiile de plagiat privind teza de doctorat a lui Gabriel Oprea au fost lansate in iulie 2015, cand jurnalista Emilia Sercan a scris ca intreaga lucrare a acestuia nu continea niciun citat cu ghilimele, avand paragrafe si pagini intregi copiate dintr-o lucrare similara a coordonatorului sau, Ion Neagu, si, de asemenea, dintr-o lucrare a lui Constantin Turai.

In investigatia jurnalistei Emilia Sercan se arata ca si istoricul Nicolae Iorga este preluat in citate ample fara sa fie citat.