D-ale lui Nicolicea: Comisia de la Veneția încalcă independența justiției, nu PSD

Deputatul PSD Eugen Nicolicea a declarat vineri că opinia preliminară a Comisiei de la Venetia privind modificările legilor Justiției se contrazice cu un raport întocmit tot de acest for referitor la standardele europene privind independența sistemului judiciar.

Nicolicea spune insa ca aceasta opinie preliminara "le da o palma peste ochi" celor din Opozitie si presedintelui care au spus ca legile Justitiei nu trebuie modificate.

"Comisia de la Venetia le da o palma peste ochi celor de la Opozitie si presedintelui Romaniei, pentru ca acestia au cerut de nenumarate ori sa nu se modifice nimic, sa se intarzie si au facut tot felul de sesizari la Curte sa nu intre in vigoare, sa se amane, sa se blocheze. Comisia de la Venetia o sa observati ca cere sa se faca anumite modificari, iar cei care au spus sa nu se faca nimic sunt contrazisi de aceasta", a spus Nicolicea pentru Agerpres.

Social-democratul a aratat ca, in ce priveste fondul, Comisia de la Venetia se contrazice.

"In prezent este in vigoare raportul privind standardele europene privind independenta sistemului judiciar, adoptat de Comisia de la Venetia, document oficial, nu un draft, ce aveti acum. Documentul pe care il prezinta acum e un draft care nu poate sa bata ceea ce au votat data trecuta decat daca vor schimba acel raport.

Cu privire la respectarea independentei judecatorilor si procurorilor, in legea propusa si in legea adoptata, stiti ca este o diferenta intre ce s-a propus si ce s-a adoptat, respecta intocmai aceste standarde europene. Cei care nu respecta sunt cei de la Comisia de la Venetia tinand cont ca in raportul respectiv adoptat de ei se vorbeste ca exista o multitudine de modele, nu se poate recomanda un anumit model, zic ei, si in majoritatea cazurilor procurorii de rang inalt sunt numiti fie de guvern, fie de Parlament. Nici pomeneala de cuvantul 'presedinte' in raportul adoptat. Si sa va spun de ce. In multe tari din Europa nu exista presedinte. Daca acum ne fac o recomandare in sensul acesta, trebuie sa isi modifice propriul raport", a afirmat Nicolicea.

Acesta a adaugat ca legea nu a fost modificata in privinta numirii procurorilor de rang inalt, ea a ramas ca si pana acum, iar presedintele are un rol in aceasta privinta.

"De asemenea, daca de aici se isca problema, ar trebui sa sesizati urmatoarea chestiune - revocarea procurorului sef al DNA s-a facut pe legea veche, nu pe propunerea legislativa. (...) Deci nemultumirile sunt la adresa legii vechi", a mentionat acesta.

Intrebat care ar fi explicatia ca cele doua rapoarte ale Comisiei de la Venetia sunt diferite, Nicolicea a raspuns: "Ar trebui sa le facem o adresa oficiala, sa-i intrebam care este raportul valabil".

"N-as vrea sa banuiesc pe careva de manipulare si rea credinta, dar sa nu iti citesti propriile documente adoptate mi se pare cam deplasat, ca sa nu zic ca se fac de ras", a adaugat acesta.