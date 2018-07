Spania: Problema migrației este cel mai puternic dizolvant al UE. Schengen în pericol

Spatiul european Schengen de libera circulatie a persoanelor "incepe sa dispara" sub presiunea imigratiei, a avertizat ministrul de Externe spaniol, socialistul Josep Borrell, intr-un interviu acordat cotidianului El Pais, citat de AFP.

"Din nefericire, Schengen incepe sa dispara. Pe usa din spate si in mare secret, Franta, Germania si Italia au restabilit controalele la frontiere din cauza crizei imigratiei", a apreciat Borrell.

Italia si ministrul sau de Interne, Matteo Salvini, refuza cu regularitate sa primeasca migranti salvati de pe mare in largul coastelor sale, solicitand ca acestia sa fie redistribuiti intre alte state membre ale Uniunii Europene. Si in alte tari, linia dura in domeniul imigratiei castiga teren, odata cu ascensiunea partidelor de extrema dreapta, comenteaza AFP.

Spania a acceptat, de la venirea la putere, la 1 iunie, a socialistului Pedro Sanchez, sa primeasca in porturile sale mai multe vase ale unor organizatii guvernamentale refuzate de Italia, indeosebi nava Aquarius, la jumatatea lunii iunie.

"Pana acum, dreapta dura si-a impus linia. Meritul Spaniei este ca a marcat o turnura in dezbaterea privind migratia odata cu episodul Aquarius", a apreciat Borrell. Seful diplomatiei spaniole, fost presedinte al Parlamentului European, crede totusi ca, daca Italia "opteaza pentru o inasprire a politicii privind migratia, aceasta poate duce la dezintegrarea Europei".

"Problema migratiei este cel mai puternic dizolvant al UE. Ea poate provoca o criza chiar mai grava decat cea a euro", care a afectat economia Uniunii la inceputul anilor 2010 si a lovit dur tarile din sudul Europei, intre care si Spania, a mai spus Borrell. "O criza economica poate fi rezolvata cu resurse financiare si cu schimbari institutionale, dar problemele imigratiei sunt mai profunde: afecteaza valori, identitati, culturi, capacitatea de asimilare a societatilor", a apreciat ministrul de externe spaniol.

Potrivit Organizatiei Internationale pentru Migratii (OIM), 61.557 de migranti au ajuns in Spania de la inceputul anului, iar 1.422 si-au pierdut viata sau au fost date disparute in Marea Mediterana. Grecia este principala poarta de intrare pentru migranti, urmata de Spania si Italia, aminteste France Presse.