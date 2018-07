Tăriceanu este „efectiv speriat” de superficialitatea Comisiei de la Veneția

Călin Popescu Tăriceanu consideră că raportul preliminar al Comisiei de la Veneția nu trebuia făcut public până nu-i definitiv, în plus este o opinie politică și care este din punct de vedere juridic un document „extrem de subțire”.

Dacă mai era vreo îndoială, coaliția PSD-ALDE demonstrează că este hotărâtă să meargă „până la capăt”, așa cum a indicat Liviu Dragnea, și nu vor recunoaște nicio o opinie independentă față de politica de subordonare a Justiției de către actuala Putere.

Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sustine de pildă ca opinia preliminara a Comisiei de la Venetia, care nu ar fi trebuit sa fie facuta publica, este un document politic si spune ca este "speriat" de faptul ca lucrurile acestea sunt tratate cu superficialitate de Comisie.

"Un astfel de document, denumit 'opinie preliminara', nu trebuia facut public, pentru ca el presupune ca urmeaza sa fie modificat. Nu stiu care sunt procedurile prin care se ajunge la opinia preliminara, dar prima remarca pe care vreau sa o fac pe fond (este ca - n.r.) acest document este un document care din punct de vedere juridic mi s-a parut extrem de subtire.

Este un document politic, este o opinie politica exprimata din partea Comisiei de la Venetia. Nu e normal. Comisia de la Venetia trebuia sa analizeze subiectele de ordin juridic, nu optiunile politice", a declarat Tariceanu duminica seara, intr-o interventie telefonica la RTV.

"Comisia de la Venetia trateaza lucrurile acestea cu o superficialitate care pe mine ma sperie. Efectiv ma sperie. In ceea ce priveste optiunile politice pe care le avem noi in domeniul politicii penale, in domeniul organizarii Justitiei, cred ca filtrele pe care le-am avut si care au functionat, inclusiv la Curtea Constitutionala, au fost suficiente", a mai afirmat presedintele Senatului.

Comisia de la Venetia a emis, vineri, o opinie preliminara in legatura cu modificarile la cele trei legi ale Justitiei din Romania, formuland o serie de recomandari, intre care mentinerea rolului presedintelui si al CSM in numirea/revocarea procurorilor de rang inalt, renuntarea la schema de pensionare anticipata a procurorilor, eliminarea sau redefinirea prevederilor care le permit procurorilor sefi sa invalideze, ca neintemeiate, solutiile procurorilor.

Expertii Comisiei de la Venetia considera ca noile prevederi ar putea conduce la o presiune excesiva asupra judecatorilor si procurorilor, subminand independenta sistemului judiciar si a membrilor sai.