Trump, ținta atacurilor opoziției, dar și a colegilor republicani, după întâlnirea cu Putin

Declarațiile ambigue, lipsa de fermitate, acceptarea explicațiilor oferite de Putin în detrimentul serviciilor de informații americane i-au adus lui Trump un val de proteste din partea atât a politicienilor democrați, cât și a colegilor republicani din Congres.

Declarații ale politicienilor americani după prima întâlnire bilaterală a lui Trump cu Putin

Mai mulţi senatori republicani şi un fost director al Agenţiei Centrale de Informaţii (CIA) au condamnat lipsa oricărui accent critic la adresa Rusiei din partea lui Trump şi faptul că el a acceptat dezminţirile lui Putin privind amestecul Moscovei în alegerile americane. Mai mult, preşedintele american a afirmat despre propria ţară că s-a comportat într-un mod stupid în relaţia cu Rusia, scrie Agerpres, preluată de G4Media.ro

Senatorul republican Lindsay Graham a fost printre primii aliați ai lui Trump care au reacționat negativ. “Ocazie ratată de preşedintele Trump de a trage la răspundere cu fermitate Rusia pentru amestecul din 2016 şi pentru a transmite un avertisment puternic cu privire la viitoarele alegeri. Acest răspuns al lui Trump va fi considerat de Rusia ca un semn de slăbiciune şi va crea mult mai multe probleme decât rezolvă”, a scris Graham pe Twitter, potrivit Agerpres.

Republicanul Paul Ryan, preşedintele Camerei Reprezentanţilor din Congresul de la Washington, un aliat-cheie al lui Trump, a atras atenţia că “nu există o echivalenţă morală între Statele Unite şi Rusia, care rămâne ostilă celor mai fundamentale valori şi idealuri ale noastre Statele Unite trebuie să rămână concentrate asupra tragerii la răspundere a Rusiei şi opririi atacurilor josnice ale acesteia la adresa democraţiei”. Ryan a avertizat că “Trump trebuie să-şi dea seama că Rusia nu este aliatul nostru” şi s-a arătat convins că Moscova a intervenit în alegerile prezidenţiale americane.

Jeff Flake, un alt senator din Partidul Republican, cunoscut pentru criticile la adresa președintelui, a spus: “N-aş fi crezut niciodată că voi apuca ziua în care preşedintele nostru american va sta pe scenă alături de preşedintele rus şi va da vina pe Statele Unite pentru agresiunea Rusiei. E ruşinos”.

La conferinţa de presă comună cu Putin, Trump a fost întrebat dacă vina pentru relaţiile bilaterale proaste este în întregime a Rusiei. “Cred că SUA au fost proaste. Am fost proşti cu toţii”, a răspuns el, apoi a schimbat vorba, trecând la victoria sa în alegerile prezidenţiale din 2016: “Eu am învins-o pe Hillary Clinton uşor şi noi am învins-o cinstit. Am câştigat acea competiţie şi e ruşinos că poate fi chiar şi un norişor deasupra”.

Despre amestecul Rusiei în alegerile respective, anchetat de un procuror independent şi denunţat de serviciile de informaţii americane, Trump a declarat: “Nu văd niciun motiv să fie Rusia. Preşedintele Putin a fost foarte ferm şi puternic în dezminţirea sa de azi”. Răspunsul său a venit în contextul în care procurorul special Robert Mueller a obţinut zilele trecute inculparea a 12 agenţi ai GRU, serviciul de spionaj al armatei ruse, pentru piratarea computerelor unor oficiali ai campaniei electorale a lui Clinton.

Concluzia senatorului republican John McCain, fost candidat la preşedinţia SUA, este că summitul de la Helsinki a fost “o greşeală tragică”. “Nu doar că preşedintele Trump n-a reuşit să spună adevărul despre un adversar; dar, vorbind lumii în numele Americii, preşedintele nostru nu a reuşit să apere tot ce ne face ceea ce suntem – o republică de oameni liberi devotaţi cauzei libertăţii, acasă şi în străinătate”, a arătat el într-o declaraţie scrisă.

John Brennan, fost director al CIA, a sugerat că preşedintele ar trebui destituit: “Spectacolul lui Donald Trump la conferinţa de presă de la Helsinki se ridică la nivelul ‘infracţiuni şi abateri de conduită grave’ şi îl depăşeşte. N-a lipsit nimic până la trădare. Nu doar că comentariile lui Trump au fost imbecile, ci el e cu totul în buzunarul lui Putin. Patrioţi Republicani, unde sunteţi???”, a scris el pe Twitter, potrivit Agerpres.

Din partea opoziţiei democrate, senatorul Chuck Schumer, liderul minorităţii din camera superioară a Congresului, s-a arătat indignat că Trump “a crezut pe cuvânt KGB în loc să creadă bărbaţii şi femeile din CIA”. El a făcut apel la republicani să-i ceară preşedintelui o atitudine mai dură faţă de Rusia şi să solicite audierea membrilor delegaţiei care l-a însoţit pe Trump la Helsinki. Nancy Pelosi, reprezentanta statului California în camera inferioară, a susţinut că atitudinea lui Trump “dovedeşte că ruşii îl au cu ceva la mână pe preşedinte, personal, financiar sau politic”

Analiștii l-au condamnat la unison

Dacă presa care îl critică în mod tradițional (The New York Times, The Washington Post, CNN) a sancționat dur prestația lui Trump, cele mai surprinzătoare critici au venit din partea influenților analiști de dreapta de la canalul de televiziune Fox News.

“O performanță oribilă din partea președintelui. Destul de urât să dai credit unei națiuni care ne subminează democrația”, a scris pe Twitter Trish Regan. Neil Cavuto, și el ziarist Fox News, a caracterizat prestația lui Trump ”dezgustătoare”, în timp ce comentatorul conservator Ben Shapiro a numit-o ”egoistă și grotescă”, adăugând că ”Trump s-a făcut de râs”.

În ceea ce privește presa adversară, BBC a scris că “Trump ia partea Rusiei împotriva FBI”, iar Washington Post a dezvăluit că Trump a refuzat să urmeze planul stabilit cu consilierii săi și a vorbit fără să țină cont de punctele mari de discurs convenite.