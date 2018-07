CCR: E constituțional dreptul de ședere al persoanelor gay casătorite în străinătate

Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis, miercuri, sesizarea cu privire la dreptul de libera circulatie si sedere a persoanelor casatorite de acelasi sex, in spiritul deciziei Curtii de Justitie a Uniunii Europene din luna iunie.

Curtea Constitutionala a Romaniei a decis ca articolul 277, alineatele (2) si (4) din Codul Civil este constitutional doar in masura in care autoritatile nationale recunosc casatoriile gay incheiate in afara tarii strict in scopul liberei circulatii a cetatenilor europeni.

Aceasta prevedere a Codului Civil impune, in interpretarea CCR, ca statul roman sa recunoasca practic casatoriile intre persoane de acelasi sex doar pentru stabilirea resedintei cetatenilor europeni si a membrilor familiei lor, in ciuda interdictiei generale impuse in acelasi timp privind recunoasterea casatoriilor intre persoane de acelasi sex incheiate in afara tarii.

"S-a admis in sensul ca textele criticate sunt constitutionale in masura in care recunosc dreptul la libera circulatie si la sedere pe teritoriul Romaniei.

Nu ne-am pronuntat cu privire la recunoasterea casatoriei. Am recunoscut in spiritul deciziei Curtii de Justitie a Uniunii Europene", a anuntat miercuri presedintele CCR, Valer Dorneanu.

Asociatia MozaiQ saluta decizia CCR si spune ca aceasta reprezinta un prim pas pentru recunoasterea oficiala a cuplurilor gay in Romania si in acelasi timp un semnal pentru politicieni, care trebuie sa adopte cat mai repede o lege prin care parteneriatele civile intre persoanele de acelasi sex sa fie legalizate, conform News.ro.

"Cuplurile gay sunt o realitate in Romania, iar statul are o datorie sa ofere drepturi egale tuturor cetatenilor, mai ales in contextul consolidarii miscarilor conservatoare si a incercarii de modificare a definitiei familiei in Constitutiei. Cerem partidelor parlamentare sa legalizeze parteneriatele civile pentru a elimina potentiale lacune existente in legislatie si pentru a pune in aplicare decizia CCR. Decizia CCR poate fi pusa in aplicare cel mai simplu prin legalizarea parteneriatelor civile", spune Vlad Viski, director executiv MozaiQ.

Asociatia ACCEPT saluta, la randul ei, decizia CCR, si spune ca reprezinta un pas inainte in ceea ce priveste asigurarea egalitatii in drepturi si demnitate pentru persoanele LGBT si pentru familiile lor.

"Decizia CCR de astazi este un prim pas catre o stare de normalitate, in care demnitatea umana a tuturor cetatenilor este pretuita de autoritati. Cu toate acestea, ramanem in situatia in care zeci de mii de familii gay din Romania nu sunt recunoscute si protejate de lege.

Reglementarea parteneriatului civil este o urgenta, conform standardelor europene de drepturile omului, dar si conform deciziei CCR de astazi, care statueaza indirect faptul ca viata de familie a tuturor acestor cupluri exista si trebuie respectata", spune Florin Buhuceanu, presedintele Asociatiei ACCEPT.

Curtea de Justitie a UE a hotarat, la inceputul lunii iunie, ca statele membre nu pot impiedica libertatea de sedere a unui cetatean al UE prin refuzul de a acorda sotului sau de acelasi sex, cetatean al unei tari non-UE, un drept de sedere derivat pe teritoriul lor.

Pe 29 noiembrie 2016, judecatorii CCR suspendasera dezbaterile, pentru a cere un punct de vedere de la Curtea de Justitie a UE.

"Sot din art. 2 (2) (a) din Directiva 2004/38/EC, coroborat cu art. 7, 9, 21 si 45 din Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene include sotul de acelasi sex al unui cetatean european, cu care cetateanul s-a casatorit legal conform legii dintr-un stat membru altul decat statul gazda si, daca raspunsul la prima intrebare este afirmativ, atunci art. 3 (1) si 7 (1) din Directiva 2004/38/EC, coroborat cu art. 7, 9, 21 si 45 din Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene cer ca statul membru gazda sa acorde dreptul la rezidenta pe teritoriul sau pe o perioada mai lunga de 3 luni unui sot de acelasi sex al unui cetatean european", sunt cele doua intrebari la care partile au solicitat CCR sa ceara un punct de vedere de la CEJ.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost dezbatuta prima data pe 20 iulie la Curtea Constitutionala, argumentele principale invocate de cei care au ridicat exceptia fiind recunoasterea dreptului fundamental la viata privata.

Presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a pledat atunci in favoarea recunoasterii casatoriei.

Argumentele cuplului gay

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate au contestat articolul 277, alin. (2) si alin. (4) din Codul Civil, care se refera la interzicerea recunoasterii pe teritoriul Romaniei a casatoriilor intre persoane de acelasi sex incheiate in afara granitelor, respectiv la libera circulatie in cadrul UE.

In pledoaria sa din 20 iulie in fata judecatorilor, avocata cuplului gay, Iustina Ionescu, a adus o serie de argumente din jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), care, in opinia sa, "detaliaza felul in care dreptul la viata privata si familie si dreptul de a nu fi discriminat, incluse si in Constitutia Romaniei, ar trebui sa fie interpretate si aplicate de toate statele membre ale Consiliului Europei".

"Constitutia Romaniei este clara: apara si protejeaza drepturile la viata privata si de familie in mod egal pentru toti cetatenii tarii", a declarat Iustina Ionescu in fata judecatorilor CCR.

Ea a subliniat faptul ca statul roman nu recunoaste casatoria clientilor sai, incheiata in 2010 in Belgia, ca si cum "relatia lor de 14 ani nu exista", pentru ca cei doi "nu se pot inregistra pe teritoriul Romaniei sub nicio forma juridica".

"Doar sase state din cele 28 ale Uniunii Europene interzic explicit prin Constitutie casatoriile homosexuale", a mai adaugat avocatul, precizand ca tara noastra nu se numara printre acestea si ca, prin urmare, "in contextul romanesc se incearca restrangerea abuziva a casatoriei".

Prezent la sedinta de judecata din 20 iulie, presedintele CNCD, Csaba Asztalos, a pledat si el pentru recunoasterea casatoriilor intre persoane de acelasi sex pe teritoriul Romaniei.

"Apreciem ca actuala legislatie ingradeste dreptul la demnitate umana, viata intima si de familie a persoanelor din minoritatea sexuala pentru ca, interzicand casatoriile intre persoane de acelasi sex si nerecunoasterea acestor casatorii, respectiv a parteneriatelor civile ii asaza in afara societatii", a spus Csaba.

Istoria cuplului gay

Adrian Coman si Clai Hamilton s-au cunoscut in 2002 la New York si au format un cuplu stabil timp de opt ani.

In 2009, Adrian a plecat din New York pentru a lucra la Parlamentul European, in Bruxelles. Un an mai tarziu, cei doi au decis sa se casatoreasca in Belgia.

In 2012, Adrian Coman si-a incheiat contractul la Parlamentul European si a inceput sa isi caute de lucru in Belgia si Statele Unite, luand in calcul si varianta de a veni in Romania, unde avea parinti, rude si prieteni. A mers la Consulatul Romaniei din Bruxelles pentru a transcrie certificatul de casatorie, lucru necesar pentru a cere resedinta in Romania pentru partenerul sau.