Vasile Blaga, intilnire cu greii din fostul PD. Se clatina scaunul lui Orban?

Aripa PDL din actualul PNL a avut miercuri o întâlnire la vârf, în sediul din Aleea Modrogan, convocată de Vasile Blaga. Printre cei care au spus prezent s-au numărat Emil Boc, Mircea Hava, Marilen Pirtea, Dan Vâlceanu și Gheorghe Flutur.





La această întâlnire nu a fost invitat și presedintele PNL Ludovic Orban, care a declarat că a vorbit cu fiecare în parte dar că i s-a părut normal să nu participe la discuțiile dintr-un grup de politicieni care se cunosc de foarte mult timp.

Blaga nu a explicat scopul acestei intalniri si nici ce semnifica ea, insa a criticat modul in care cele doua aripi din PNL coopereaza si anuntat ca sustine un al doilea mandat al lui Klaus Iohannis la Cotroceni, pentru ca este de neimaginat scenariul in care PSD ar castiga prezidentialele.

La iesirea de la intalnire, Blaga a spus ca sunt multe lucruri de corectat si ca ar fi multe de castigat daca ar fi imbunatatita comunicarea intre aripa vechiului PDL si cea a vechiul PNL.



"Am dorit sa avem o sedinta fara ordine de zi, pentru ca am dus impreuna foarte multe batalii si majoritata care nu erau in concediu au venit la intalnire. Ne intereseaza partidul, parcusul lui, castigarea alegerilor prezidentiale, pentru ca vedeti cum se comporta PSD, ca un partid stat. Deci ce ar face daca ar obtine presedintia? Deci dorim cu totii un partid puternic, il vom sustine pe presedinte pentru un al doilea mandat. Sunt multe lucruri de corectat", a afirmat fostul lider liberal, Vasile Blaga.



Acest a precizat ca nu-si mai doreste niciodata sa fie presedinte al PNL, dar ca poate juca un rol in partid si fara a avea o functie anume.



"Va spuneam de multe ori si va spun si acum in curtea asta sunt de 28 de ani. Eu nu am obtinut puncte dand pe surse. Tot ce am spus, am spus colegilor. Eu nu mai doresc sa fiu presedinte al PNL niciodata. Cu tot ceea ce am facut, am ajutat. Nu m-ati vazut ca am aruncat cu sageti in stanga in dreapta. Nu-mi trebuie nicio functie ca sa am un rol in partid. Din moment ce au venit atatia colegi, inseamna ca nu am nevoie de functii in partid pentru a avea un rol", a adaugat Blaga, potrivit Mediafax.



Intrebat daca sunt probleme de comunicare intre aripa fostului PDL si cea a vechiului PNL, Blaga a raspuns: "Cred ca lucrurile ar avea mult de castigat daca ar fi imbunatatite in acest sens".



Chestionat daca presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost invitat la intalnirea de miercuri dupa-amiaza din Modrogan, Vasile Blaga a replicat: "Nu, pentru ca am discutat direct cu membri din PNL. Daca ar fi intrat inauntru nu as fi avut nicio problema, nici eu, nici colegii mei. A fost o discutie pur si simplu intre noi. In sedinta discutia a fost intre noi, membri PNL, unii dintre ei fara nicio functie in partid care de un an si jumatate nu s-au intalnit. (...) Nu m-am certat niciodata cu Ludovic Orban".





In ce-l priveste pe Ludovic Orban, presedintele PNL a declarat ca a fost informat si de acord cu intalnirea de miercuri.



"I-am salutat pe toti colegii mei de partid, am discutat cu colegii. In rest, fiind vorba de o discutie pe care a generat-o colegul meu, domnul Blaga, e o discutie la care are dreptul orice membru al PNL, sediul PNL e deschis la orice fel de discutii, dezbateri, intre membrii PNL.



Cum adica nu am participat? A fost o discutie pe care a vrut sa o aiba domnul Blaga, care sa ne aducem aminte ca domnul Blaga a avut de suferit doi ani de zile, este un om care in momentul in care a inceput urmarirea penala impotriva sa - ca si in cazul meu - s-a retras din functia de co-presedinte, nu a mai candidat la Parlament, a facut un pas in lateral, iar astazi este achitat si probabil a vrut sa aiba o discutie cu colegii sai mai apropiati. O chestiune, pe care inca o data o repet, am fost informat, am fost de acord si orice fel de discutie are loc in sediul partidului intre colegi, membri ai PNL, este binevenita", a afirmat Ludovic Orban la sediul PNL din Modrogan.



Amintim si ca presedintele PNL Ludovic Orban s-a intalnit, saptamana trecuta, cu fostii lideri liberali Vasile Blaga si Crin Antonescu. Discutiile ar fi vizat si posibilitatea ca cei trei sa candideze pentru alegerile europarlamentare.



Chestionat si azi despre acea intalnire, Ludovic Orban a sustinut ca nu poate dezvalui ce au vorbit intre patru ochi, insa daca Antonescu va vrea sa se implice mai mult in viata politica a PNL se va implica, fara invitatie speciala.



"Nu o sa va dezvalui ceea ce discut cu un vechi prieten in discutii intre patru ochi. Daca are ceva de spus domnul Antonescu, spune domnul Antonescu. In ceea ce ma priveste il cunosc pe domnul Antonescu de o buna bucata de vreme, am fost alaturi in majoritatea bataliilor, si ca atare este un om cu care imi face placere sa vorbesc.



Nu i-am cerut (sa se implice in viata PNL - n.red.) pentru ca stiu ca domnul Antonescu de fiecare data se implica atat cat doreste domnia sa si cum simte ca poate sa fie util PNL. Nu are nevoie domnul Antonescu de invitatii speciale, daca domnul Antonescu simte nevoia de a face ceva, face", a mai adaugat Orban.