Dăncilă combate inundațiile cu irigații pentru care ”acest guvern a făcut ca apa să fie gratuită”

Momente halucinante s-au produs luni seară în studioul Antenei 3, când moderatorul Mihai Gâdea a întrebat-o pe Viorica Dăncilă ce măsuri ia guvernul după ce numeroase culturi au fost afectate de inundații iar ea a vorbit cu seninătate despre programele gratuite de irigații pe care guvernul le va accesa de la Bruxelles.

Întrebată de moderatorul Mihai Gâdea despre indundațiile care au afectat recoltele, premierul Viorica Dăncilă a vorbit despre ajutoarele pe care guvernul le-a oferit pentru irigații.

”Acest guvern a făcut ca apa să fie gratuită până la stația de pompare”, a spus triumfătoare premierul Viorica Dăncilă, timp în care, Gâdea privea încruntat diapozitivele din care Viorica Dăncilă citea și pe care producătorul le-a și afișat pe ecran, remarcă G4Media.ro.

De la un anumit moment, Dăncilă a început să se uite panicată nu în dreapta, pe ecranul din studio pe care rulau diapozitivele, nici în fața sa unde era Gâdea ci în stânga, unde cel mai probabil se afla omul de imagine și care-i redacteaza textele și răspunsurile pe care Dăncilă le citește. Din nefericire pentru ea, de astă dată a confundat slide-ul despre inundații cu cel despre irigații.

Dialogul dintre Gâdea și Dăncilă:

Mihai Gâdea: Ați vorbit cumva cu domnul ministru, toată vremea foarte proastă de vara asta, ploi, inundații, se anunță un an agricol profund afectat?

Viorica Dăncilă. Am vorbit cu domnul ministru al Agriculturii. Sunt culturi afectate, am vorbit la Bruxelles să vedem cum putem să obținem fonduri pentru a putea să-i ajutăm pe fermierii care au culturile afectate. Pentru că vedem aici (pe slide-uri – n.red.) programul de irigații, e un program foarte important pentru România, așa cum știți în programul de guvernare ne-am propus ca până în 2020 să avem 2 milioane hectare irigate. După cum se poate observa, într-un an și jumătate avem 1,2 milioane hectare irigate, avem 47 de obiective de investiții noi aprobate, avem 25.300 contracte de irigații. Acest guvern a făcut ca apa să fie gratuită până la stația de pompare. Avem 470 de stații de pompare pentru combaterea inundațiilor”.