Omul lui Toader la șefia Parchetului Antimafia este amic cu controversatul general SRI Dumbravă

Procurorul Felix Bănilă, numit luni șef la DIICOT la propunerea ministrului Tudorel Toader, a absolvit Facultatea de Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași în 1996 și a fost coleg de an cu Dumitru Dumbravă, actualul secretar general al SRI, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare.

După ce-a perorat bazaconii despre statul paralel care l-ar împiedica să ducă România pe noi culmi de succes, demonizând astfel instituții ale statului și pe magistrații care l-ar face să și plătească pentru faptele comise, Dragnea își creează propriul stat paralel, prin confiscarea tuturor instituțiilor și posturilor cheie ale statului. Desigur, că nu e nicio problemă faptul că noul șef Antimafia - un habarnist al domeniului, așa cum o spun chiar viitorii săi subordonați - este amic cu controversatul general SRI Dumitru Dumbravă. Cu condiția să joace în echipa care trebuie! Dumbravă, fost jurnalist la Evenimentul zilei, a devenit general SRI postură din care a descoperit că Justiția este câmp tactic pentru serviciile secrete. Păi, cum să fie o problemă când amândoi i-au fost studenți politrucului care conduce chiar Justiția, nimeni altul decât onorabilul Tudorel Toader?

Cei doi l-ar fi avut ca profesor de drept penal pe actualul ministru al Justiției Tudorel Toader. Potrivit surselor citate de G4 Media, Bănilă ar fi rămas în relații amicale cu generalul Dumbravă, sunt prieteni.

“E vreo problemă?”, a întrebat retoric Bănilă pentru G4media.ro noul șef DIICOT, fără să nege informația, dar și fără să dea detalii. “Am fost colegi de an, da. Dacă verificați CV-urile noastre, veți vedea că am absolvit amândoi în 1996. Am fost coleg de an cu alți 200 de inși”.

În proiectul de management, procurorul Bănilă a scris că vrea să îmbunătățească colaborarea dintre DIICOT și SRI.

Generalul Dumitru Dumbravă a devenit o figură controversată după ce a declarat într-un interviu pentru juridice.ro că Justiția e “câmp tactic” pentru serviciile secrete. El a fost șeful Direcției juridice a SRI când serviciul de informații era condus de George Maior și Florian Coldea. Din poziția sa, avea acces la toate informările serviciului pentru că direcția pe care o conducea dădea avizele de legalitate pentru toate notele informative emise de SRI, mai scrie G4Media.

Acum, Dumbravă este secretar general al SRI, a 6-a poziție ca ierarhie în cadrul serviciului secret. În anii 90, generalul a fost jurnalist la Evenimentul Zilei și apoi, pentru scurt timp, procuror. Dumitru Dumbravă este acum în mijlocul unui scandal de plagiat, fiind acuzat că și-a plagiat teza de doctorat.