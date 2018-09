Ponta, încă o fotografie cu ”statul paralel”: Dragnea și-a urmărit doar interesul personal

Cu o zi înaintea confruntării decisive din PSD, fostul premier Victor Ponta a publicat pe Facebook o nouă fotografie în care apare Liviu Dragnea alături de fostul șef al SRI George Maior, fosta șefă a DNA Laura Codruța Kovesi și fostul vicepremier Gabriel Oprea.

”Pt membrii CEX al PSD - pentru toti cei care inca il sustin pe Dragnea ! Stop minciunii si ipocriziei! Stop manipularii si imposturii!

Dragnea nu a luptat niciodata nici cu Kovesi, nici cu Statul Paralel , nici contra abuzurilor , nici ca sa-si apere colegii ! Mereu si-a urmarit interesul personal indiferent de interesul celorlalti !

Revolta mea, a lui Grindeanu, Tudose, Banicioiu, Andronescu, Firea si, de ieri, Tutuianu, Stanescu , Ciolacu, Mocioalca, Neacsu etc nu are absolut nicio legatura cu Iohannis, SRI, Soros bla bla - este doar o incercare in al 12 lea ceas de a-i lua mansa unui pilot nebun si disperat gata sa distruga tot!

Cine maine ramane cu Dragnea sa nu mai invoce scuze false!” a scris Ponta pe pagina sa de Facebook.

Fosta șefă a DNA are o dâră roșie pe unul din brațe, motiv pentru ca unii lideri PSD, pro Dragnea, să spună că imaginea ar fi contrafăcută, printre ei și fostul ministru al Educației, Liviu Pop. Cel mai probabil, însă, Kovesi are benzi kinesiologice (bandaj neuromuscular), folosite de sportivii de performanță. Kovesi a făcut parte din lotul național de baschet de la 14 ani și a făcut bachet de performață din clasa a doua până la 22 de ani. Pe de altă parte, amintește G4Media, Kovesi a declarat în iunie 2016, într-un interviu acordat pentru Republica că, în urmă cu un an și jumătate își rupsese mâna, adică în preajma alegerilor prezidențiale din 2014. Tot G4Media spune că imaginea ar fi de la vila K2, despre care spune că ar fi unul din sediile de protocol ale SRI.