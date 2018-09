Paul Stănescu: Cred că Dăncilă își va asuma obiectivul disidenților. Este un om de echipă

Paul Stănescu, liderul informal al puciștilor din PSD, care-i cer demisia lui Dragnea atât de la șefia PSD cât și de la Camera Deputaților, spune că obiectivul disidenților îl reprezintă menținerea la guvernare alături de ALDE și doar eventuale schimbări ale unor miniștri.

În acest sens, vicepremierul Paul Stănescu spune că a discutat cu Viorica Dăncilă și că prim-ministrul își va asuma unele lucruri pentru că este „un om de echipă”, inclusiv de a prelua interimar șefia PSD, relatează Ziare.com.

"Cel putin eu am avut o discutie cu doamna prim-ministru si in numele grupului am rugat-o sa ramana in continuare, fiind presedinte executiv, sa ramana o perioada presedinte interimar al partidului si obiectivul nostru principal, pentru ca de aici am plecat, guvernarea este.

Asta inseamna sa mentinem coalitia cu ALDE, asta inseamna sa ne aducem inapoi toti parlamentarii care au plecat, pentru ca e riscul asa de mare in ultima perioada, ca anumiti parlamentari, daca ramanem in situatia de astazi, sa plece la alte partide, sa ramana independenti si eu cred ca in momentul in care se va produce acest lucru, ceea ce de fapt cerem in acea scrisoare, sa avem majoritate, sa avem coalitie cu ALDE, sa avem guvernare.

Dupa aceea, pe parcurs, vom discuta eventuale remanieri guvernamentale, dar asta va decide primul-ministru ce remanieri guvernamentale se vor face. Noi consideram ca trebuie anumite remanieri, dar va decide doamna prim-ministru Dancila ce se va intampla in continuare", a afirmat Paul Stanescu.

Intrebat daca a primit un raspuns din partea premierului Dancila, Stanescu a spus ca el crede ca aceasta isi va asuma proiectul propus de contestatarii lui Dragnea.

"Am spus ca am rugat-o pe doamna prim-ministru, decizia e a dumneaei, pana la urma, e o chestiune de vointa unilaterala, dar doamna prim ministru eu cred ca e un om de partid, e un om de echipa si eu cred ca-si va asuma acest lucru, eu asa cred astazi, ramane sa si vedem in continuare ce se va intampla" a adaugat vicepremierul.

Miercuri, in spatiul public a aparut o scrisoare deschisa, semnata de vicepresedintele PSD Paul Stanescu, viceprim-ministru si ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, de Gabriela Firea, vicepresedinte PSD si primar general al Capitalei, si de Adrian Tutuianu, vicepresedinte PSD si vicepresedinte al Senatului, prin care se cere "demisia imediata" a lui Liviu Dragnea din functiile de presedinte al PSD si al Camerei Deputatilor si asigurarea interimatului la conducerea partidului de catre premierul Viorica Dancila, care este presedinte executiv.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a avut o prima reactie, el spunand ca a inteles din aceasta "epistola" ca "partidul trebuie sa se alinieze cu Klaus Iohannis, cu DNA, SRI, SPP si cu partidele de opozitie". El a sustinut ca, in calitate de presedinte al PSD, "nu va duce partidul sa devina o unealta a acestor institutii".