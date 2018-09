Campania „Fără penali în funcții publice” a ajuns la faza pe Parlament

La Palatul Parlamentului, vineri, a fost aduse alte sute de mii de semnături strânse în cadrul inițiativei cetățenești #Fară penali în funcții publice, după prima tranșă de circa 300.000, depuse joi.

Cutiile cu documente au fost aduse de o caravana de masini in care se aflau senatori si deputati USR, dar si membri sau voluntari, caravana care a pornit de la sediul central al partidului si a strabatut strazile Capitalei pana la Palatul Parlamentului, primind, din loc in loc, semnale de sustinere din partea trecatorilor, scrie Ziare.com.

"A fost un efort foarte mare si sunt foarte, foarte bucuros. Cred ca peste 30 de zile am stat in strada. Am cunoscut oameni dintre cei mai diversi, au fost deschisi, au semnat pentru initiativa", a declarat unul dintre membrii USR.

Deputatul Cristian Seidler a precizat ca la finalul zilei de azi vor fi fost depuse in total circa 700.000 de semnaturi din milionul adunat in cadrul campaniei, restul fiind inca la primarii, care ar fi trebuit sa le valideze in conformitate cu legea.

Urmeaza ceilalti pasi: Procedura prealabila de avizare de catre Curtea Constitutionala, dezbaterea si votarea in Parlament a propunerii legislative de revizuire a Constitutiei si desfasurarea referendumului national.

Initiativa cetateneasca propune revizuirea Constitutiei si introducerea urmatorului paragraf: "Nu pot fi alesi in organele administratiei publice locale, in Camera Deputatilor, in Senat si in functia de presedinte al Romaniei cetatenii condamnati definitiv la pedepse privative de libertate pentru infractiuni savarsite cu intentie, pana la intervenirea unei situatii care inlatura consecintele condamnarii."

Probleme la primăria Arad, condusă de Gheroghe Falcă (PNL)

Validarea semnaturilor de catre Primaria Arad, condusa de Gheorghe Falca (PNL), inca nu s-a incheiat, astazi fiind ultima zi de depunere a listelor la CCR, asa ca exista riscul ca cele 21.000 de semnaturi sa fie neutilizabile si judetul Arad sa iasa de pe lista celor in care s-a depasit pragul prevazut de lege.

Semnalul de alarma a fost tras pe Facebook, vineri dimineata, de unul dintre membrii USR.

"La Arad primarul Gheorghe Falca de la PNL nu a returnat 21.000 de semnaturi. 21.000!, nu 100, nu 1.000. Vorbim de absolut toate semnaturile aradenilor. Au semnat, dar vrea primarul sa le valideze.

Azi era ultima zi de depunere a semnaturilor la CCR, iar semnaturile sunt inca captive la primar.

Iar judetul Arad a picat sub pragul de 20k semnaturi minime care trebuiau adunate din judet. Asta e genul de abuz ireal (...) ", a scris pe Facebook Laurentiu Dinca (USR).

"Nu stiu, nu intra in atributiile mele. Nu intra in atributiunile primarului astfel de lucruri, intra in atributiunile secretarului. Nu eu ma ocup de asa ceva. Primarul nu are astfel de atributiuni, sa validam ceva", a declarat Gheorghe Falca, pentru Ziare.com.

Biroul de presa al Primariei Arad ne-a precizat ca se pregateste un comunicat de presa cu explicatii legate de situatia semnaturilor, iar ulterior primarul Gheorghe Falca a revenit cu un telefon la redactie, punandu-ne in legatura cu acel secretar care stie mai multe despre validarea listelor de semnaturi.

"Doamna e cu mine, auziti-o. In acest moment, nu s-a terminat validarea tuturor semnaturilor. Atunci de unde e informatia ca in Arad s-a blocat?", ne-a spus Gheorghe Falca.

Pentru ca i-am explicat ca astazi este ultima zi in care semnaturile mai pot fi depuse la Palatul Parlamentului, care se afla in Bucuresti, primarul a declarat: "Astazi le termina" si a reamintit: "Eu sunt unul dintre semnatari".

Nu la fel de increzatoare in finalizarea demersului a fost "doamna secretar".

Din cauza neîndeplinirii obligației legale, USR Arad cere demisia lui Gheorghe Falca si precizeaza ca semnaturile au fost depuse in perioada 28-29 august, iar cele 15 zile in care trebuiau validate de primarie, conform legii, au trecut deja.

"Este rusinos ca primarul a depasit cu 7 zile termenul legal de atestare a semnaturilor #FaraPenali. Fie ca este vorba de rea vointa sau de incapacitate organizatorica, ambele sunt motive suficient de puternice pentru ca primarul sa isi prezinte demisia", sustin reprezentantii USR Arad.