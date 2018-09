Dragnea și Puciștii pupă Piața Independenții? Revolta anti-Dragnea se amână sau se ofilește?

Desi confruntarea dintre cele doua tabere parea a fi una pe viata si pe moarte, in joc fiind soarta lui Liviu Dragnea, caruia i s-a cerut demisia si a fost acuzat, printre altele, de prabusirea in sondaje a partidului si de conducere discretionara, in prima parte a ședinței CEx spiritele s-au calmat acuzele au fost inlocuite cu apeluri la calm și adversarii ce pareau de neimpacat au pupat cuminti ”Piata Independetii”. Ramine de vazut daca finalul sedintei va fi in acelasi registru.