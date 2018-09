Dragnea scapa porumbelul: ”Premierul Dancila a rezistat” in fata unei OUG de gratiere

Liviu Dragnea a susținut după CEx că nu mai este interesat de o ordonanță privind amnistia și grațierea, dar ca daca ”rezolvarea tuturor nenorocirilor” din justitie tine de OUG de amnistie, atunci ”s-o dea”.

Dragnea a mai spus ca desi unii dintre cei care i-au cerut demisia au facut presiuni pentru OUG, „premierul Viorica Dăncilă a rezistat” si a spus ca guvernul are alte treburi.





„Am discutat despre amnistie și grațiere. Le-am spus că pe mine personal nu mă mai interesează ordonanța privind amnistia. Vor s-o dea, bine, nu, treba lor.(...) Unii colegi, dintre cei care mă criticau, au ținut în continuare presiune luni de zile pentru a se emite această ordonanță. Premierul Viorica Dăncilă a rezistat", a declarat Liviu Dragnea.



Liderul PSD a precizat că problemele persoanelor care au avut de suferit din cauza protocoalelor pot fi rezolvate fie prin ordonanță a Guvernului, fie prin lege în Parlament.



„În același timp, nimeni nu a reușit să răspundă la o întrebare esențială. Care este de fapt rezolvarea tuturor nenorocirilor generate de funcționarea acelor echipe mixte, de emiterea, adoptarea acelor protocoale? Nimeni nu a răspuns la întrebarea ce facem cu probele obținute nelegal? Nimeni nu a putut răspunde la întrebarea cum putem ridica presiunea de pe judecătorii care au dosare in rem sau in personam. Dacă răspunsul e amnistie prin OUG, atunci să o dea. Dacă răspunsul e lege prin Parlament, atunci susțin", a completat Dragnea.



Ulterior, dupa ce a facut alte declaratii pe alte teme, Liviu Dragnea a revenit la subiectul amnistiei si gratierii, afirmand ca Viorica Dancila nu a respins acesta idee, doar ca Guvernul are in acest moment alte prioritati.



"In primul rand este o prostie sa spui ca un membru al Guvernului risca dosar daca da o ordonanta de urgenta, CCR s-a pronuntat deja pe asta. Dna Dancila a spus corect ca Guvernul are acum alte prioritati.



Nu a respins ideea, dar a spus ca daca ministrul Justitiei prezinta un proiect in sensul asta atunci discutam in partid. Doamna Dancila, eu o cunosc de multi ani si nu imi permit sa presez o doamna", a subliniat Dragnea.

Potrivit unor surse politice citate de Stiripesurse.ro, vicepremierul Paul Stanescu le-a spus colegilor din CEx ca in an Centenar un "cadou pentru romani" trebuie sa fie o lege a amnistiei si gratierii.



Viorica Dancila ar fi spus ca nu e treaba Guvernului sa dea ordonanta de urgenta in acest sens, ci Parlamentul ar trebui sa se mobilizeze.



Stanescu l-a acuzat voalat ca Liviu Dragnea, presedinte al Camerei Deputatilor, a tinut gratierea in loc. Mai mult, surse citate de G4Media spun ca Stanescu ar fi spus in CEx ca daca Guvernul ar da ordonanta, Viorica Dancila risca dosar penal.



Si Gabriela Firea il acuzase pe Dragnea ca foloseste gratierea si amnistia pe post de moneda de troc politic.