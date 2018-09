Dragnea: Urmarirea penala a sefilor Jandarmeriei are ca obiectiv timorarea fortelor de ordine

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri seara, la finalul sedintei CEx, unde a obtinut o victorie zdrobitoare in fata contestatarilor sai, ca punerea sub urmarire penala a sefilor Jandarmeriei, care au actionat legal, are ca obiectiv ”timorarea fortelor de ordine din Romania”.