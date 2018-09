Primăria Arad a invalidat o treime din semnăturile #Fără penali. Ce spune primarul Falcă

Primaria Arad a finalizat, vineri dupa-amiaza, procedura de atestare a semnaturilor stranse in campania "Fara penali in functii publice", iar peste 6.000 au fost invalidate, ceea ce inseamna aproape o treime din semnaturile adunate in municipiu de USR.