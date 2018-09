Gabriela Firea și fiul ei vor fi despăgubiți cu 200.000 lei pentru un teren din Voluntari

O firmă imobiliară în care este asociată Gabriela Firea, și fiul ei, Tudor Ștefan Firea, ar urma să încaseze despăgubiri de 200.000 lei de la CNAIR pentru exproprierea unui teren de 550 mp din Voluntari, pentru finalizarea tronsonului autostrăzii București-Ploiești.

Suma totala a despagubirilor care urmeaza sa fie incasate de catre firma respectiva, Tudor Imob Media SRL, este de 201.872 lei, ceea ce inseamna un pret de 367 lei/mp, respectiv circa 79 euro/mp, scrie Profit.ro.

Valoarea despagubirilor a fost stabilita in urma unei evaluari de piata efectuate de un expert ANEVAR, lucrarile la tronsonul Bucuresti-Ploiesti fiind de utilitate publica de interes national.

In total, urmeaza sa fie despagubiti 9 proprietari din Voluntari, oras in care primar este sotul lui Firea, Florentin Pandele, pentru terenuri in suprafata de 2.406 mp, compensatiile totale datorate de CNAIR ridicandu-se la 603.439 lei.

Suprafata de 550 mp a Tudor Imob Media SRL care urmeaza sa fie expropriata pentru autostrada Bucuresti-Ploiesti face parte dintr-un teren mai mare al firmei, de peste 1 hectar. Exproprierile sunt necesare pentru realizarea legaturii dintre strazile Popasului si Cumpenei din Voluntari, despartite de tronsonul de autostrada, mai scrie Profit.ro.

Cele mai recente date ale ONRC arata ca principalii asociati ai Tudor Imob Media SRL sunt Gabriela Firea, cu 50% din partile sociale, si fiul sau, Tudor Stefan Firea (25%) . Mai detin participatii la firma Lucia Veronica Salem, consilier al primarului Firea, scriitoare si fost director general al Teatrului Dramaturgilor Romani, infiintat anul trecut de Primaria Bucuresti (17,5%), si Ligia Enache, de asemenea consilier al Gabrielei Firea, fost producator si asistent al acesteia in cadrul trustului media Intact (7,5%) .