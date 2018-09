Dragnea: Amnistia trebuie data,nu exista alt instrument juridic. Asa-s eu de neam, nu mi-e frica

Liviu Dragnea a sustinut la Antena 3 ca ”e vorba de o cursă contra-cronometru cu acest sistem odios” si ca amnistia trebuie data pentru ca e un ”act de dreptate”, iar dupa o asemenea perioada neagra: ”nu poate exista un alt instrument juridic”. In privinta protocoalelor, Dragnea a avertizat ca cei care le-au semnat ”sunt pasibili sa fie pedepsiti”.

Seful PSD a vorbit pe larg despre cazul sau, spunind ca a fost condamnat ”pe baza unui studiu psihologic sau sociologic” si s-a arat nemultumit de completele de 5 judecatori care vor ramine neschimbate pina la 1 ianuarie 2019.

Desi victorios la CEx, Dragnea nu e totusi foarte sigur ca nu va avea parte de un boicot al parlamentarilor din judetele baronilor care au votat impotriva lui: ”Nu cred că vor depăși acea linie roșie. Sper să nu se întâmple, dar o să vedem cu toții asta. Ce să nu voteze, legea pensiilor? Codurile Penale? Asta o să vedem”. Dragnea considera ca a existat ”un plan coordonat” pentru a-l da jos.

Liderul PSD nu s-a aratat ingrijorat ca are doar 7% in sondaje, spunind ca mereu a avut un scor mai mic decit partidul si ”vulnerabilitati”, dar cu toate astea PSD a cistigt alegerile.

Despre amnistie și grațiere.

”Eu cred că trebuie adoptată o astfel de măsură. Eu nu o consider un act de clemență, eu consider un act de dreptate, de reparație. Noi vorbim de dosare, de procese făcute la mii de oameni pe șantaj, pe încălcarea legii. Cum adică, acordăm clemență unui om nevinovat. Că dăm OUG, sau lege în Parlament…Ceva trebuie făcut. Nu putem doar să constatăm și doar atât. Deci aia care au fost pedepsiți nevinovați trebuie să rămână. Problema nu sunt eu, ei nu vor să piardă această influență malefică”.

”Cum avem noi garanția că acei judecători care au dosare la DNA, dacă nu se șterg, cum avem garanția că vor judeca doar pe propria conștiință. Amnistia, ștergând acest trecut, oamenii ăia nu vor mai avea presiuni. Dincolo de mine, dincolo de alți oameni distruși, firme închise, îi dăm la o parte pe toți, măcar pentru judecătorii care sunt presați și intimidați. Că se dă în acest an, că se dă la anul, că se dă peste doi ani, o amnistie în România trebuie dată. După o asemenea perioadă neagră, nu cred că se poate exista alt instrument juridic”.

”E vorba de o cursă contra-cronometru cu acest sistem odios. De ce? Una din legile justiție e în vigoare, Înalta Curte spune că nu e în vigoare. Acolo e de discutat, de ce nu aplică, singura instanță din România. Urmează Codurile Penale să fie trimise înapoi la Parlament, urmează dezbaterile pe legile securității naționale, pachet care îi doare foarte tare. Dorim să-i aducem în matca lor, să nu mai stea prin instanțe și parchete. Dacă toate lucrurile astea se întâmplă, ei au pierdut total meciul”.

”Cei care au semnat protocoalele sunt pasibili să fie pedepsiți, astea sunt chestiuni penale, trebuie să dea socoteală. Gândiți-vă la procurori, în momentul în care se adoptă legile justiției, Codurile Penale, vă dați seama ce va fi în România?”

”Tudorel Toader spune că a început evaluarea, sper să o termine totuși. Vor să o pună sub acuzare și pe doamna ministru de interne. Toate acțiunile astea fac parte din același scenariu. Planul e făcut în altă parte, dar din câte am auzit eu, Kovesi conduce parchetul general acum. Planul e făcut în zona Cotroceniului”.

Despre scaderea in sondaje si ”vulnerabilitatile” lui

”S-a spus că PSD-ul scade în sondaje din cauza vulnerabilității mele juridice. Astă toamnă am avut o discuție cu colegii și am spus dacă credeți că e necesar să-mi dau demisia, nici vorbă. Am discutat în țară, am discutat în primăvară, am avut Congresul, am avut miting și am întrebat sute de mii de oameni. Mergem înainte cu ce am început și au zis da. Am fost condamnat în 21 iunie, unul sau doi din colegii respectivi am discutat a doua zi, am spus domne nu cedez, mă las ciuruit până la capăt și n-au avut nici un fel de ezitare, au spus, domne rămâi”.

”Cu sondajele. Că suntem la 30 și ceva la sută, n-a arătat nimeni. Eu știu că suntem undeva la 35 la sută și că eu sunt sub scorul partidului. Așa eram și în 2016 și am câștigat cu toate vulnerabilitățile, aveam și condamnare. Le-am spus că voi fi ciuruit, am fost condamnat înainte de alegerile locale și am avut un rezultat foarte bun. Am fost trimis în judecată în vara lui 2016 pentru alegerile parlamentare, dar am câștigat”.

Despre ce urmeaza dupa puci

”Nu avem ce să facem decât să continuăm, cu legile, cu acțiunile miniștrilor și să ne ținem uniți. Eu nu am resentimente după ziua de vineri, dar nu mai am răbdare și nu mai am chef, nu-i un cuvânt bun, nu mai vreau să apară astfel de situații. Un atu al PSD a fost unitatea partidului, când era sub atac devenea foarte unit și hotărât”.

”Au fost colegi care m-au certat că, dimpotrivă, n-am fost mână de fier. Eu am delegat multe atribuții în ultimele șapte opt luni și asta nu a dus la foarte multă coerență. A dus la o comunicare mai grea a mea cu restul partidului. Ceea ce nu se va mai întâmpla. Ce înseamnă mână de fier? Trebuie să definim asta”.

”Ca președinte PSD am imprimat curaj și unor oameni și instituții care s-au hotărât să nu mai accepte ca în România să fie astfel de abuzuri. Dacă nu aș fi avut inconștiența asta, poate oamenii ar fi stat în expectativă. Oamenii din Cameră și Senat au rezistat unor presiuni inimaginabile, luați om cu om, inclusiv cei din Comisia SPP. Sunt convins că Pahonțu i-a luat pe fiecare”.

Despre parlamentarii care i-ar putea cere revocarea din functie

”Nu cred. Nu cred că vor depăși acea linie roșie. Sper să nu se întâmple, dar o să vedem cu toții asta. Nici mie nu-mi place de toți din partid. Ce să nu voteze, legea pensiilor? Codurile Penale? Asta o să vedem”.

Despre legile siguranței naționale.

”Pierderea puterii oculte pe care au avut-o. Dacă Eduard Hellvig și în continuare îi spun, dacă nu reușește să facă toate schimbările și dacă nu reușește să-i facă pe toți din SRI că trebuie să se ocupe doar de atribuțiile din lege, nu de influență în partide și parchete, înseamnă că a stat degeaba acolo la SRI. Am senzația că mai sunt două servicii în UE care mai sunt militarizate. Directorul SRI poate să ia decizii serioase, acolo sunt reguli militare. Au luat decizia, se pune în practică”.

”Directorul SRI are puterea maximă în SRI. Cei care lucrează în SRI nu se pot juca cu directorul, acolo nu se poate lua nici o hotărâre decât dacă vrea directorul. Tot ce s-a întâmplat acolo a fost aprobat de Maior și inițiat. La fel și acuma”.

Despre fotografiile in care apare alaturi de Kovesi Maior

”Este atacul lui Maior, Ponta e poștașul. Și-a activat toate relațiile, toate informațiile. Am vorbit și despre ultima poză din colecția SRI-DNA. Cred că era ziua SRI, pe canapeaua aia au fost mulți, am stat eu, după aia venit Ponta în locul meu, Ghiță, Vasile Dâncu”.

”Acolo erau 100 de inși, ne tot învârteam. În stânga era ori Sebi Ghiță, ori Ponta. Asta e o bucățică din spațiul uriaș de acolo, ne tot învârteam. Kovesi povestea acolo la masă că nu știu ce avea la mână. Eu nu suport și m-am ridicat și am plecat. Nici nu cred că e un interlocutor foarte plăcut așa. Eu știu că a pus-o domnul Ponta, deocamdată în mandatul meu ca președinte PSD Koveși a plecat. Asta ca să nu mai complicăm lucrurile. Pe cine pot convinge ei, poze date de un turnător de la nașul lui”.

Despre condamnare

”Atunci s-a vorbit că am fraudat 2 milioane de voturi, nu am fraudat nimic. Și acum am fost condamnat, se spune acolo că nu-s probe, dar există studii psihologice pe care s-au bazat. Eu sunt condamnat la închisoare pe baza unui studiu psihologic sau sociologic. Și atunci mă poate opri pe cineva să mă gândesc la motivele reale, inventând o anumite motivare? Mie nu mi-e frică de pușcărie”

Despre completele de 5 judecatori

”Legea 304 în vigoare spune că președinții de complete nu mai sunt desemnați, sunt stabiliți în mod aleatoriu. Înalta Curte a adoptat o decizie în care a spus că legea asta intră în vigoare în ianuarie 2019. Ca să desemneze judecători în mod nelegal, asta e problema. Sigur că o să contestăm, dar vom contesta tot la ei”.

”Așa sunt eu din neam, nu mi-e frică. Sigur că nu-mi doresc, dar nici nu cred că va reuși o instanță din România să reziste la presiuni în procesul meu. Problema nu sunt eu, am fost demonizat, vopsit în culorile iadului. Am dispărut eu, nu că sunt de neînlocuit, dar se pregătește o restaurație mult mai dură decât s-a făcut acuma”.