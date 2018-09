Înaintea dezbaterii din PE, Weber și Nicolai scrisoare către Juncker despre protocoale

Dezbaterea din 3 octombrie din Parlamentul European pe tema respectarii statului de drept, la care a fost chemata si premierul Viorica Dancila, le-a pus pe jar pe eurodeputatele ALDE Renate Weber si Norica Nicolai, care au trimis liderilor europeni o scrisoare deschisa despre efectul Protocoalelor asupra Justitiei.

Adepte ale fictiunii lui Dragnea ”statul paralel” și aparatoare ale condamnatilor, cele doua isi cauta un loc pe liste la alegerile europarlamentare din vara lui 2019.Scrisoarea abunda in inexactitati si informatii preluate de la Antena 3 sau din declaratiile unor inculpati.

Documentul se adresează preşedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Junker, vicepreşedintelui CE, Frans Timmermans, preşedintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, cancelarului austriac Sebastian Kurz, liderilor grupurilor politice din PE, precum şi membrilor Conferinţei preşedinţilor, potrivit DcNews.

CITESTE SI Renate Weber, stupefiantă: Scutul antirachetă de la Deveselu ... e defensiv sau cum?

Norica Nicolai şi Renate Weber ii informeaza in scrisoare pe liderii europeni despre modul in care protocoalele secrete ar fi interferat cu Justiţia și susţin că se poate vorbi despre “o reţea de acorduri secrete care a generat un sistem de justiţie selectivă”, menţionând că, în ultimii 10-15 ani, au fost încheiate peste 550 de protocoale, din care aproximativ 350 sunt încă implementate. Cele doua se refera atit la protocoalele semnate in 2009 si la cel din 2016, dar nu sufla un cuvint dspre cele incheiate in timpul guuvernarii Tariceanu.

“În acest cadru, Serviciului Secret i s-a permis să efectueze investigaţii judiciare, interzise de Constituţie. În urma acestei cooperări ilegale, sute de mii de conversaţii ale românilor au fost înregistrate ilegal. Mai mult, ca şi în celebrul şi infamul proces Dreyfuss, sentinţele au fost date pe baza dovezilor care nu au fost prezentate celor inculpaţi, care, în cele din urmă, au fost condamnaţi fără a avea posibilitatea de a se apăra în mod corespunzător. Practic, nicio înregistrare audio sau video adusă ca probă de către procuratură nu a putut fi verificată de experţi neutri şi obiectivi. În urma unor anchete neoficiale ale experţilor s-a descoperit că aceste înregistrări au fost falsificate, iar experţii au fost hărţuiţi de procurorii anticorupţie. În mai multe cazuri, judecătorii au descoperit sute şi sute de transcrieri false făcute de agenţii SRI, iar în prezent mai mulţi agenţi SRI se află sub anchete penale”, se arată în scrisoarea deschisă.

Cei doi eurodeputaţi mai subliniază că “acei judecători şi procurori care au refuzat să pună în aplicare ordinele primite de la serviciul secret sau de la unii procurori anti-corupţie (DNA) au fost acuzaţi de infracţiuni inventate şi mulţi dintre ei au fost condamnaţi la închisoare după procese nedrepte”, dând exemplu cazul judecătorului Stan Mustaţă, “care a decis să vorbească şi a murit brusc cu câteva luni în urmă, în condiţii foarte suspecte, în timp ce se afla la închisoare”.

Documentul menţionează că protocoalele “nu au fost implementate în legătură cu terorismul sau ceva similar”.

“În România, conform unei decizii a Consiliului Superior pentru Apărarea Ţării, un organism fără caracter legislativ sub coordonarea preşedintelui, corupţia a fost considerată o ameninţare la adresa securităţii naţionale. De aceea, aceste protocoale au fost aplicate în cazuri individuale legate de corupţie. Aceasta este explicaţia pentru care în România numărul mandatelor eliberate pentru “interceptarea comunicaţiilor” (în majoritatea cazurilor de telefonie), bazat pe legea securităţii naţionale, a fost mai mare decât oriunde în UE”, susţin cei doi eurodeputaţi români.

Făcând referire la afirmaţiile preşedintelui Comisiei parlamentare pentru controlul SRI, Claudiu Manda, în scrisoare se precizează că aproximativ 6 milioane de persoane au fost supuse supravegherii, inclusiv, de exemplu, întregul Guvern şi peste 100 de membri ai Parlamentului în anul 2012.

Semnatarele scrisorii amintesc că dezbaterea din 2017, din Parlamentul European privind statul de drept în România nu a ajuns la o concluzie în lipsa unor informaţii şi cer ca aceste dezvăluiri despre protocoalele secrete, care au survenit între timp, să fie discutate.

“Având în vedere acest context dificil, delegaţiile române din cadrul ALDE consideră că o dezbatere privind statul de drept trebuie să ridice şi să evalueze în mod special aceste situaţii. Pentru a vă asigura că nu se vor mai întâmpla în România sau în niciun alt stat membru. Din aceste motive, vă solicităm să sprijiniţi propunerea noastră care are ca scop discutarea adevăratelor ameninţări la adresa statului de drept şi să acceptaţi titlul “Impactul protocoalelor secrete asupra statului de drept în România”, se arată în scrisoarea citată.

Ulterior dezbaterii de la începutul lui octombrie, la finalul aceleiași luni Parlamentul European va vota și o rezoluție în ceea ce privește situația din România. Discutarea în plenul de la Strasbourg a situației privind statul de drept din România va avea loc la solicitarea grupului verzilor din Parlamentul European.