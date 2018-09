Apele nu s-au liniștit în PSD, lupta pe majorități. Dragnea amenință, puciștii complotează

Tesiunsiunile sunt departe de a se fi stins dupa CEx-ul de săptămâna trecută, iar Dragnea și contestarii săi se vor afla din nou față în față la o ședintă a Biroului Permanent Național. cei care au votat împotriva lui Drangea sunt amenințați fie cu îndepărtarea din fruntea filialelor, fie cu remanierea, în timp ce Dragnea este amenințat cu pierderea majorității parlamentare.

Înaintea BPN-ului, liderii contestatarilor, Firea, Stănescu, Țuțuianu și Ciolacu, au avut o întâlnire restrânsă, iar Liviu Dragnea a discutat în biroul său cu o parte dintre susținătorii săi.

La întâlnirea contestatarilor lui Dragnea participă și președintele organizației de tineret a PSD, Gabriel Petrea, care la CExN de vineri s-a abținut la votul de încredere acordat pentru președintele partidului.

La rândul său, Dragnea s-a văzut în biroul său cu vicepreședintele PSD Marian Oprișan, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, și liderul PSD din Camera Deputaților, Vasile Suciu, potrivit stiripesurse.ro. La BPN al PSD va participa și premierul Viorica Dăncilă care este și președinte executiv al partidului, dar și contestatarii lui Dragnea.

Puciști vs. Dragnea, război pe majorități

Răzvrătiţii din PSD îl ameninţă pe Liviu Dragnea că vor bloca activitatea parlamentară, în contextul în care ei sunt șefi de oorgnizații, au avut mandat din partea acestora să ceară demisia lui Dragnea si controlează cam 20-30 parlamentari, ceea ce ar putea duce la pirderea majorității. Stănescu, Firea, Tudose și Țuțuianu nu par să fi renunțat la acest plan nici după victoria lui Dragnea din CEx.

Cea mai vehementă ese Gabriela Firea, care a susținut inclusiv luni dimineața că ea ”luptă pentru niște principii”. Puțin probabil însă ca războiul din PSD să fie legat de principii,, de aceea Dragnea o amenință pe Firea că îi distruge majoritatea în Consiliul General al Capitalei, susţin surse citate de „Adevărul“. Aici majoritatea PSD-ALDE deține doar un vot în plus, ceea ce o pune pe Firea într-o situație complicată.

Dragnea ar fi ameninţat-o pe Firea că ALDE, care are patru consilieri, nu va mai vota alături de PSD în Consiliul General, astfel încât proiectele iniţate de ea vor pica. Deocamdată nu este însă deloc clar dacă Tăriceanu se va amesteca în acest război intern, care îi convine din multe puncte de vedere. De reținut că liderul ALDE nu a făcut declarații după CEX-ul PSD de săptămâna trecută.

Pe de altă parte, există surse care spun că opoziția din Consiliul General i-ar putea da o mână de ajutor lui Firea pe anumite proiecte punctuale. Asta pentru a pune indirect umărul la îndepărtarea lui Dragnea, considerat un pericol mai mare ca Firea.

Firea le-a batut obrazul celor care au semnat scrisoarea dar nu au votat impotriva lui Dragnea îîn CEx: "Au fost 25 de semnături pe declarația comună privind starea PSD, la întâlnirea anterioară CEx au fost 17, apoi, la ședință, am rămas 11. Cred că, înainte de orice, trebuie să fim demni”.

Nu a ezitat nici să se victimizeze, spunând că ”Dacă pentru delict de opinie poţi fi exclus din PSD, mi-oi duce crucea, dar sper să nu se întâmple aşa ceva”.

Liderul PSD, Liviu Dragnea le-a trasmis duminica seara puciștilor din partid: ”Nu avem ce să facem decât să continuăm, cu legile, cu acțiunile miniștrilor și să ne ținem uniți. Eu nu am resentimente după ziua de vineri, dar nu mai am răbdare și nu mai am chef, nu-i un cuvânt bun, nu mai vreau să apară astfel de situații. Un atu al PSD a fost unitatea partidului, când era sub atac devenea foarte unit și hotărât”.

Întrebat daca există riscul ca 50 de parlamentari să ceară revocarea din funcția de președinte al Camerei Deputaților, Dragnea a răspuns: ”Nu cred. Nu cred că vor depăși acea linie roșie. Sper să nu se întâmple, dar o să vedem cu toții asta. Nici mie nu-mi place de toți din partid. Ce să nu voteze, legea pensiilor? Codurile Penale? Asta o să vedem.”

Începe vânătoarea de răzvrătiți

Dragnea l-ar fi mandatat pe Darius Vâlcov să meargă în filialele PSD din ţară şi să pună la cale schimbarea preşedinţilor judeţeni rebeli, scrie stiripesurse,ro, citind suurse din PSD.

Prima filială vizată este Olt, cea din care face parte şi Vâlcov, condusă acum de Paul Stănescu, pe care Dragnea vrea să-l schimbe. În locul acestuia ar urma să fie instalat Florin Iordache. Mai mult, Paul Stănescu ar urma să-şi piardă şi funcţia de vicepremier.

În Dâmboviţa, Rovana Plumb se pregăteşte să preia şefia filialei de la Adrian Ţuţuianu, unul dintre cei trei semnatari ai scrisorii anti-Dragnea. De altfel, Liviu Dragnea speră să îl poată schimba pe Ţuţuianu şi din funcţia de vicepreşedinte PSD şi, astfel, să-l elimine din CEx.

. În Capitală, Gabriela Firea se bucură de o largă susţinere, deşi este doar preşedinte interimar, iar la PSD este preşedinte ales.

La Giurgiu şi Brăila nu există încă soluţii, având în vedere că abia săptămâna trecută au avut loc alegeri, fiind aleşi adversarii lui Dragnea, Niculae Bădălău, respectiv Mihai Tudose.

Un alt lider care ar urma să fie debarcat şi scos din CEx este Marian Neacşu. Acesta este şi preşedinte PSD Ialomiţa, şi secretar general al partidului.