PSD creează un grup de analiză a activității Guvernului. În prima fază, concluzii pe Watsapp

Liviu Dragnea a anunțat după ședința Biroului Politic că se va înființa un grup de analiză a îndeplinirii programului de guvernare de nouă persoane din care fac parte Marian Oprișan, Nicolae Bădălău, Codrin Ștefănescu sau Doina Pană.

În ciuda faptului că Liviu Dragnea a ieșit la declarații împreună cu premierul Viorica Dăncilă după ședința Biroului Permanent al PSD, așa cum s-a mai întâmplat, n-a lăsat-o să răspundă la întrebările ziariștilor.

"Am hotarat infiintarea unui grup de lucru pentru gestiunea resursei umane din PSD si analiza periodica a inceplinirii programului de guvernare, un grup format din noua colegi, cu precizarea ca acest grup nu se ocupa de evaluarea ministrilor, actiune de care se ocupa doar doamna prim-ministru, ci doar de a verifica in mod constant si de a informa periodic BPN si pe doamna prim-ministru despre stadiul indeplinirii programului de guvernare.

Membrii grupului care va examina activitatea miniștrilor din Guvernul Dăncilă sunt: Doina Pana, Dragos Benea, Marian Oprisan, Nicolae Badalau, Constantin Radulescu, Laurentiu Nistor, Marius Dunca, Gabriel Zetea si Codrin Stefanescu.

Doina Pană a declarat că acest grup va face un studiu. Primul pas: formarea unui grup de WhatsApp, în care evaluatorii vor pune la cale strategia.

"Este pentru prima data, de la castigarea alegerilor, cand un ministru nu trebuie sa gandeasca el ce are de facut, in sensul ca in programul de guvernare nu scrie generic vom face asta si ministrul trebuie sa gandeasca cum.

In programul de guvernare la noi scrie punctual ce sa se faca, si atunci e simplu, dupa raportul depus de fiecare ministru la premier, sa se vada ce s-a facut si ce nu. Va fi un studiu, nu doar al Guvernului, ci si al Parlamentului. E un pas urias legat de acea conducere mult mai colectiva.

Noi avem doua nemultumiri in afara de tot ce a fost si s-a ingropat, din fericire. Intotdeauna noi am fost nemultumiti de faptul ca s-au luat enorm de multe (sic!) masuri de impact, foarte importante, care nu sunt cunoscute. Ori comunicarea ministrilor, ori... nu stiu care au fost deficientele. Si acest grup de lucru o sa faca ceva ca sa ajunga la populatie toate aceste masuri", a declarat Doina Pana.