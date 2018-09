Donald Trump vrea să-l demită pe nr. 2 din justiție, care l-ar fi caracterizat ca incompetent

Numarul doi din Departamentul american al Justitiei a fost convocat luni la Casa Alba, iar surse politice spun ca urmeaza demiterea sau o demisie. Vestea vine in contextul in care presa americana a publicat informatii din care reiesea ca Rod Rosenstein ar fi sugerat, in 2017, ca Donald Trump sa fie inlaturat.