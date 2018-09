Sefa ICCJ, avertisment pentru Dragnea: Sunt judecatori care respecta legea cu orice risc

Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, Cristina Tarcea, a declarat, marți dimineață, că potrivit legii 207/2018, care este de imediată aplicare, completele de 5 judecători de la această instanță se trag la sorți la începutul fiecărui an.

Cristina Tarcea a răspuns astfel unor obiecții ale liderului PSD Liviu Dragnea legate de formarea completelor în contextul în care apelul în dosarul în care a fost condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare începe pe 8 octombrie.

"Potrivit dispozițiilor articolului 32, alineatul 1, astfel cum au fost modificate prin legea 207, completele de 5 judecători se trag la sorți la începutul fiecărui an. Legea 207 pe 2018 nu are nicio dispoziție tranzitorie, cum are în alte situații care să reglementeze obligația desemnării la sorți de noi complete pentru anul 2018 și să reglementeze situația completelor de 5 judecători deja existente în anul 2018. prin urmare, legea 207 incontestabil este de imediată aplicare, Înalta Curte o aplică încă din iulie 2018, dar aplicarea imediată a legii presupune și respectarea obligațiilor pe care legea le impune în ceea ce privește termenul, data la care acea obligație trebuie îndeplinită. Ori legea este incontestabilă și lipsită de echivoc: la începutul fiecărui an", a declarat Cristina Tarcea, citată de Mediafax.

Președintele instanței supreme a refuzat să comenteze dosarul lui Liviu Dragnea.

"Dați-mi voie să mă abțin de la orice fel de comentariu. Ați remarcat că mă abțin să discut dosare aflate pe rol. Este cazul unui dosar aflat pe rol. Ceea ce trebuie să știe toată lumea este că la Înalta Curte se respectă legea și că sunt în țara asta judecători care respectă legea cu orice risc", a mai declarat Cristina Tarcea.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, că l-a rugat pe ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, să se gândească dacă nu cumva poate sesiza, prin Guvern, Curtea Constituţională privind formarea completelor de 5 judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.