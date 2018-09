PSD vrea să sesizeze CCR cu privire la protocoalele Parchet General - SRI

Deputatul PSD Florin Iordache a spus marți că semnarea de către procurorul general a protocoalelor cu SRI ar putea reprezenta un conflict constituțional care ar trebui tranșat de Curtea Constituțională. El a mai spus că aceste protocoale au intervenit la Codul de procedură penală.

Declarația lui Iordache a fost făcută în cadrul unei dezbateri pe marginea OUG 6/2016 privind protocoalele SRI cu alte instituții, la ședința Comisiei juridice:

"Din punctul meu de vedere protocoalele sunt inadmisibile, și modul în care procurorul general a semnat aceste protocoale sunt de natură să creeze un conflict constituțional. Și spun asta că ne gândim foarte clar să declanșăm un conflict constituțional datorită faptului că, prin semnarea procurorului general a acestor protocoale, și mă refer și la cel din 2009 și la cel din 2016 a venit să adauge la Codul de procedură penală. Dacă OUG 6 vine să stabilească anumite chestiuni în perspectiva deciziilor CCR, vă dau cel putin trei exemple prin semnarea acestui protocol care spuneți dvs că si-a produs efecte 3 luni. Dar cred că acest protocol - și cel din 2009 și cel din 2016 să puteri sporite SRI-ului transformându-l în organ de cercetare penală, chiar dacă SRI se referea la infracțiuni de siguranță națională. V-aș ruga pe dvs să vă uitați la art. 17 din protocolul din 2009 și la art 11 din prot din 2016 în care spune că SRI administrează probe în faza de urmărire penală - ceea ce adaugă la codul de procedură penală - astfel încât efectuează cercetări sau constatări tehnico-științifice, să îndeplinească acte care sunt în sfera de garanție a părților - art 27 respectiv 11, și de asemenea extinde sfera competenței SRI la orice fel de infracțiune așa cum este vorba la lit b a art 2 din protocolul din 2016 si art. 2 din protcolul din 2009.

Iată că prin semnarea acestor protocoale și de asta cred eu că este un fapt foarte grav, procurorul general a venit să adauge la Codul de procedură penală și a dat puteri sporite SRI transformându-l în organ de urmărire penală.

Noi analizăm dacă este necesar să sesizăm Curtea Constituțională. Dacă pe baza acestor efecte niste oameni, pe baza interpretărilor și faptului că organele de cercetare penală au fost din SRI, și ei sunt cei care au făcut expertize, traduceri, toate acestea sunt niște fapte foarte grave și trebuie să găsim, eu sunt pentru modificarea și adoptarea OUG 6 - chestiune care vizează ofițeri judiciari și buna desfășurare a procesului fără îndoială trebuie să rămână. Dar chestiunile care au vizat încălcarea dreptului omului și faptul că SRI a devenit organ de cercetare judiciară este inadmisibil și trebuie să reglăm prin articolele din lege. În perspectiva codului de procedură penală trebuie să dăm posiblitatea revizuirii acestor cazuri."

Amintim că ministrul Justiției Tudorel Toader a demarat pe 27 august procedura de evaluare a procurorului general Augustin Lazăr.

"Decizia de demarare a procedurii de evaluare a procurorului general nu a venit nici din senin, nici circumstanțial. Am observat de-a lungul timpului și dvs cum Ministerul Public s-a îndepărtat treptat, treptat de la rolul constituțional. Eu am observat cum activitatea Ministerului Public s-a îndepărtat progresiv de la rolul de garantare a drepturilor și libertăților omului. Criteriile (de evaluare-n. red) sunt cele din lege, în maxim 30 de zile voi prezenta rezultatul. Nu spun acum că va fi pozitiv sau negativ. Voi face o radiografie și voi trage o concluzie", a declarat Toader.

Pe de alta parte, procurorul Tamara Manea (PICCJ) a declarat, in Comisia Juridica a Camerei Deputatilor, ca una dintre "problemele" pe care le ridica discutiile pe marginea OUG 6/2016 se refera la faptul ca SRI este singura institutie abilitata sa emita semnalul tehnic pentru mandatele de supraveghere tehnica.

"La nivelul Parchetului de pe langa Inalta Casatie si Justitie s-au efectuat doua analize. O analiza privind efectele produse de OUG 6 in activitatea procurorilor si o alta analiza este cea a protocolului incheiat in baza acestei OUG intre PICCJ si SRI, protocol incheiat la 7 decembrie 2016, dar care a fost denuntat in martie 2017, deci a fost o perioada intre 7 decembrie si martie 2017 in care a existat acest protocol.

Prima analiza referitoare la efectele acestei OUG. Infiintarea serviciului tehnic la nivelul PICCJ, ceea ce a presupuns detasarea unor ofiteri de politie in cadrul PICCJ. Si pe noi ne-a preocupat perioada dintre adoptarea OUG 6/2016 si adoptarea OUG 78/2017. Exista o perioada intre martie-noiembrie care ramane neacoperita, in aceasta perioada si la DIICOT si la PICCJ au fost detasati agenti si ofiteri de politie.

Deci perioada acesta, intr-un fel, trebuie reglementata de legiuitor, ce se intampla cu toate detasarile", a declarat Tamara Manea, procuror-sef la serviciul documentare si statistica judiciara din cadrul PICCJ, la dezbaterea privind legea de aprobare a OUG 6/2016 privind mandatele de supraveghere.

Procurorul a declarat in Comisia Juridica ca una dintre problemele pe care le ridica OUG 6/2016 se refera la faptul ca doar SRI are dreptul legal sa emita semnalul tehnic pentru mandatele de supraveghere tehnica puse in executare de Ministerul Public.





"In ceea ce priveste modul in care au fost puse in executare mandatele de supraveghere tehnica, din momentul in care a aparut decizia CCR, mandatele de supraveghere se pun in executare la nivelul PICCJ prin acest serviciu tehnic.

Semnalul, insa, semnalul tehnic este dat de SRI, pentru ca este singura autoritate in domeniul informatiei pentru a emite acel semnal tehnic. Deci, intr-un fel, va trebui reglementata si aceasta situatie, a Centrului National de Informatii care la aceasta ora este in cadrul SRI.





Acestea sunt problemele pe care le-ar ridica discutarea legii OUG 6, deci acestea ar fi efectele care ar trebui reglementate din punctul de vedere al PICCJ", a precizat Tamara Manea.

Intrebata care este legea care abiliteaza SRI sa fie singura institutie care asigura suport tehnic pentru mandatele de supraveghere, reprezentanta PICCJ a indicat legea de organizare si functionare a serviciului secret.





"Este art.8 din Legea 14/1992, Serviciul Roman de Informatii este autorizat sa detina si sa foloseasca mijloace adecvate pentru obtinerea, verificarea, prelucrarea si stocarea informatiilor privitoare la siguranta nationala, in conditiile legii. Sa ne lamurim. Numai la nivelul SRI exista sistemele tehnice la care putem avea noi acces, noi nu avem sisteme tehnice, Ministerul Public, si nici Ministerul de Interne - Directia de Operatiuni Speciale - nu detine acele sisteme tehnice pentru a putea pune in aplicare mandatele de supraveghere tehnica, ele se afla numai la nivel SRI", a declarat Manea.