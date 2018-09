Corul Cervantes din Frankfurt concertează la București

Instituto Cervantes din București găzduiește luni, 1 octombrie, de la ora 19, la Sala Auditorium a Institutului (Bd. Regina Elisabeta 38), un concert al Corului Cervantes din Frankfurt, care va oferi un program de muzică spaniolă și latino-americană.

Din dorinţa de a promova muzica în limbă spaniolă, la Institutul Cervantes din Frankfurt a luat fiinţă, în 2011, Corul Cervantes, alcătuit din iubitori de muzică şi de limbă spaniolă. În strânsă colaborare cu Conservatorul de Muzică din Frankfurt, dirijor al corului a fost desemnat Rodrigo Cardoso Affonso, fondatorul acestui cor pe patru voci, el aflându-se de atunci şi până în prezent la conducerea ansamblului muzical pe care îl dirijează cu pasiune şi eficienţă. În formaţia actuală, corul are 40 de membri de naţionalităţi diferite, cu toţii însufleţiţi de bucuria de a cânta muzică în spaniolă, cântece spaniole din Galicia până în Andaluzia, sau latino-americane din Mexic până în Argentina, din Renaştere pînă în zilele noastre.

În fiecare an, Corul Cervantes susţine două concerte la Institutul Cervantes din Frankfurt, participă la evenimente tematice cu programe speciale şi susţine, de asemenea, concerte și în alte oraşe din Europa.

Rodrigo Cardoso Affonso s-a născut la Rio de Janeiro şi locuieşte permanent la Frankfurt pe Main din 2008, având titlul de Master în Dirijorat şi Practici Interpretative acordat de Universitatea Federală a Statului Rio de Janeiro şi pe acela de absolvent al unei pretigioase Şcoli de Muzică şi Arte scenice din Germania: Hochschule für Musik und Darstellende Kunst din Frankfurt pe Main. Affonso are o vastă experienţă ca dirijor de cor şi orchestră, fie că e vorba de ansambluri de amatori sau de profesionişti. A susţinut cursuri şi ateliere internaţionale de dirijorat de cor în Brazilia, Germania, Spania, Franţa şi Coreea de Sud, a lucrat ca profesor de armonie şi analiză muzicală la Universitatea Federală din Rio de Janeiro şi ca profesor de canto coral şi educativ la Universitatea Babtistă din Rio de Janeiro. În 2013 a făcut parte din Juriul Concursului Internaţional de la Daejon, Coreea de Sud, iar în 2018 a fost jurat principal la Concursul Internaţional de Coruri din Miltenberg, Germania.

Intrarea la evenimentul din 1 octombrie este liberă în limita locurilor disponibile, iar accesul se face pe bază de rezervări prealabile la adresa de e-mail [email protected]